Lyon-CSKA: «Un sentiment de honte», Bruno Genesio vit très mal l'élimination de l'OL

Bruno Genesio lors de OL-CSKA Moscou en 8e de finale retour de Ligue Europa, le 15 mars 2018. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

«C'est certainement le moment le plus difficile depuis que je suis l'entraîneur de l'OL», a admis jeudi Bruno Genesio, après la défaite à domicile contre le CSKA Moscou (2-3) qui a éliminé son équipe de Ligue Europa dès les 8e de finale.

«C'est un sentiment de honte qui nous anime tous vis-à-vis du club, de l'institution et de nos supporters qui étaient venus en nombre», a poursuivi le technicien qui avait amené l'OL en demi-finale de la même compétition la saison dernière.

VIDEO. OL-CSKA Moscou: Lyon s'écroule dès les 8es de finale de Ligue Europa (2-3) https://t.co/AK7CvOmjhy pic.twitter.com/SLR5ILcOyt — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 15, 2018

Vainqueur 1 à 0 en Russie à l'aller, l'OL a coulé chez lui, incapable de capitaliser sur son avance gagnée une semaine plus tôt. «J'ai aussi mes responsabilités et je vais les assumer. A partir du moment où l'on fait les choix et le plan de jeu, quand cela ne fonctionne pas, il faut assumer. Je me mets avec mes joueurs dans ce marasme», a-t-il poursuivi.

«Ce n'est pas la jeunesse de l'équipe qui explique cet échec. Parfois, je veux bien excuser certains déficits par la jeunesse mais là, non, pas quand on affiche un comportement qui n'est pas en rapport avec un match de Coupe d'Europe. Quand on est jeune on doit avoir de l'envie et de l'agressivité.»

Si défaite dimanche à Marseille...

Eliminé de toutes les coupes et en difficulté en L1 vis-à-vis de ses ambitions, l'OL joue très gros dimanche à Marseille pour espérer décrocher l'un des trois premières places synonymes de C1. «Nous avons la chance d'avoir un grand match dès dimanche. C'est une chance car nous devrons être très solidaires et très forts pour aller défier Marseille. C'est certainement un tel match qu'il fallait après une telle désillusion pour voir si nous sommes une véritable équipe», a-t-il conclu.