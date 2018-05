Ligue Europa: L'OM pas favori face à l'Atlético? Peut-être, mais il y a bien des raisons d'y croire

FOOTBALL Qualifié en finale de Ligue Europa, Marseille doit désormais faire le plus dur: vaincre l'Atlético, archi-favori. On a trouvé des raisons d'y croire...

Payet menant ses troupes à la victoire européenne. — SIPA

Passé la joie de la qualification historique face à Salzbourg, les Marseillais se sont tournés vers le match d’après : la finale tant attendue, le match du sacre. Pour réaliser le rêve de tout un peuple et soulever la première Ligue Europa du foot français, il faudra battre l’archi-favori de la compétition : l’Atlético Madrid.

C’est vrai, l’OM semble moins armé. Mais pas de quoi faire baisser les yeux aux Marseillais. Mandanda, le capitaine de l’équipe, l’assure : « On va y aller pour la gagner. C’est la grosse équipe de cette compétition, on sait que ça va être difficile. Mais plus c’est dur… Plus c’est bon. »

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire !!!! C’est ça l’#OM !!! On est en finale, bravo à toute l’équipe ! #AllezLOM 🔵⚪️💙 pic.twitter.com/LIg3FxtTse — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 3, 2018

Dimitri Payet, héros du match face à Leipzig, préfère un cliché : « Une finale ça se gagne. » Et vu son palmarès, il en sait quelque chose (ho ça va, si on ne peut même plus charrier). Adil Rami, qui a déjà remporté le trophée en 2016 avec Séville, croit en son équipe « Je pense qu’on peut le faire contre Madrid. Avec nos jeunes… On a un mélange d’expérience, de combativité, de techniciens, ça fait un bon petit cocktail. »

Pour aider les Marseillais à varier leurs arguments, voilà ce qu’on a trouvé de notre côté :

Marseille est tout aussi fort offensivement que l’Atlético

Quand on pense à la Ligue Europa 2018, on pense forcément aux cartons qu’a collé Madrid à tout le monde : 5-1 face à Moscou, 4-1 contre Copenhague… Sauf que Marseille suit la cadence. L’Atlético en est à 18 buts depuis les seizièmes de finale, Marseille 17. Droit au but on vous dit !

Griezmann et les finales…

On veut bien se moquer de Payet et de son palmarès inexistant, mais de l’autre côté Grizou ne fait pas franchement mieux. Difficile d’oublier sa saison 2016, où alors qu’il marchait sur la tronche de tout le monde en C1 et à l’Euro, il était resté tristement muet dans les deux finales les plus importantes de sa carrière. Or, quand on voit comment le blondinet est ultra-décisif pour l’Atlético, s’il chocke en finale, ça pourrait le faire pour Marseille. De toute façon, à la fin des 90 minutes, on ne pourra plus blaguer sur le palmarès de Grigri ou sur celui de Payet… La fin d’une ère.

La persective de saouler tout le foot français avec « A jamais les premiers, volume 2 »

Ça fait deux fois qu’ils la laissent passer (1999 et 2004), quand même. Ils en ont trop envie pour ne pas gagner cette fois-ci.

A tous les clubs qui ont cru bon de snober la C3 lors de la dernière décennie alors que la France est un nain européen... https://t.co/Xbc1OaO8L5 — Maxime Dupuis (@maximedupuis) May 4, 2018

On a tous et toutes passé notre temps à sous-estimer Marseille cette saison en Europe et qu’il serait temps que ça cesse

Marseille face à Braga en 16e ? « Houla, c’est un adversaire piège dont il faudra se méfier ». Peanuts, écrasé 3-1 sans sourciller. Bilbao en huitième ? « Holala, ça c’est dangereux, il va falloir faire attention ». Hop, écarté 5-2. Leipzig ? « Ouch là c’est du haut niveau, on risque de prendre cher ». 5-3 et une démonstration au Vélodrome. Salzbourg ? « Tout le monde se réjouit de ce tirage mais on a tort parce que blablabla ». Allez, hop, même Rolando marque contre eux. Ne faisons donc pas la même peur pour l’Atlético, et convenons que Marseille va les poutrer.

Il y a trop de signes pour l’OM cette saison en Europe pour qu’il ne gagne pas à la fin

Thauvin qui marque de la main comme Maradona, Payet qui compte 7 passes dé en une édition de coupe d’Europe, un chiffre que n’ont jamais atteint ni Messi, ni Iniesta, ni Modric, Sakaï qui plante, Rolando qui délivre Marseille dans les dernières minutes tel Cristiano face à la Juve, Payet qui marche sur l’eau et sur Leipzig, Arsenal et l’Atlético qui se bouffe en demies, la finale chez Aulas. Qu’est ce qu’il vous faut de plus ?