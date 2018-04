Paris-Roubaix: «Un garçon plein de talent», son équipier Wout van Aert salue la mémoire de Michael Goolaerts

Wout van Aert, champion du monde de cyclocross. — Cerveny Michal/AP/SIPA

Le champion du monde de cyclo-cross Wout van Aert a salué la mémoire de Michael Goolaerts, cycliste belge décédé tragiquement lors de Paris-Roubaix, dans une lettre ouverte, dont voici quelques extraits.

Paris-Roubaix: Enquête ouverte après la mort duc cycliste belge Michael Goolaerts https://t.co/8KBF5644kC pic.twitter.com/FtOFPXexZq — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2018

« Tous les résultats du printemps disparaissent après le décès de notre coéquipier Michael Goolaerts. C'est et reste irréel. »

« Je connais Michael depuis que je suis aspirant. Nous avons couru ensemble depuis longtemps. Je me souviens de Michael comme d'un homme souriant. Jamais malveillant et toujours extrêmement motivé. Un garçon plein de talent, même s'il avait besoin d'un peu plus de temps pour grandir que moi. »

« 'L'Enfer du Nord mène au paradis' est le slogan de Paris-Roubaix. Je ne sais pas quoi penser de cela aujourd'hui. J'ai perdu non seulement un super coéquipier, mais aussi un bon ami. »

« J'aimerais souhaiter beaucoup de courage à tous ceux qui aiment Michael. S'il vous plaît, gardez le souvenir de Michael vivant ! Souvenez-vous de lui comme je le ferai : comme ce type espiègle avec ce sourire éternel. Il restera toujours une source d'inspiration. Repose en paix là-haut, camarade ! »