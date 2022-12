Oubliez les arrêtés préfectoraux, les milliers de policiers mobilisés déguisés en Robocop, les voies coupées à la circulation. Non, si vous voulez la paix dans les ménages, dans les rues et dans tous les établissements diffusant la demi-finale de la Coupe du monde, mercredi, entre la France et le Maroc, mettez tous les téléviseurs sur la même fréquence. Partout. Histoire que certains n’aient pas quelques secondes d’avance en voyant le but de Mbappé après une folle chevauchée. Enfin, de retard, surtout.

Box télé, TNT, plateforme de streaming… En fonction de la source de diffusion (légale) via laquelle vous regardez les matchs du Mondial, et plus globalement le foot en général, vous pouvez avoir jusqu’à quarante secondes (voir un peu plus) de différence. Suffisant pour créer des embrouilles et mettre certains hors d’eux. Exemple en 2018, lors de France-Argentine et le fameux second poteau Pavard.

La guerre des voisins

Alors que l’auteur de ces lignes sirotait tranquillement sa grenadine dans un bar, les yeux rivés sur l’écran, le zinc voisin célébrait déjà le but de celui qui est désormais le troisième arrière droit des Bleus. Scandale parmi l’audience, qui intimait l’ordre au voisinage d’attendre avant de célébrer. En vain. « Depuis, on a changé d’opérateur, nous explique aujourd’hui un serveur des Trois Maillets, un bar de la capitale (1er arrondissement). Avant, on passait par Canal. Maintenant, on est sur Orange et le problème est réglé, on n’a plus de retard sur le voisin. On a vraiment changé pour cette raison. »





Pour ne pas se faire spoiler par les voisins ce soir pour #FRAANG :



TF1 4K (Orange) : le plus en avance (capture)

TF1 (TNT) : +3s

TF1 (Orange) : +6s

TF1 (MyCanal) : +32s

beIN 1 (MyCanal) : +40s

beIN 4K (MyCanal) : +43s

TF1 (MyTF1) : +44s pic.twitter.com/WL2g6VM2gS — Bastien L. (@azerty774) December 10, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Cette reprise de volée de Benjamin Pavard est aussi dans les souvenirs de Sylvain, qui réside à Lille. Au moment du miracle, le manager bossait dans son magasin, un œil, quand même, sur l’ordinateur : « J’étais en décalé par rapport à la TV du bar à côté. Chaque action plus ou moins dangereuse, qui provoquait des réactions dans le bar, nous prévenait qu’il fallait être attentif à l’écran. Le but de Pavard a été tellement fêté dans le bar que j’ai vu le mari d’une de mes clientes courir pour venir voir le but dans mon bureau. »

Une histoire de segments

Mais comment expliquer ce décalage qui met les nerfs à rude épreuve ? « Il y a la télévision classique, avec la TNT, les satellites ou les box des opérateurs, qui utilisent des flux qui ne passent pas par Internet, et donc arrivent directement à l’antenne, détaille Nicolas Lellouche, journaliste à Numerama. On a alors des délais de l’ordre de deux à six secondes, mais c’est plutôt du vrai direct. Alors que le streaming, comme MyCanal, Molotov ou les applis d’opérateurs, ça utilise une technique qui découpe la vidéo en plusieurs morceaux, de six à huit secondes. »

Alors, quand vous ouvrez par exemple votre application MyCanal, « on va télécharger deux à trois segments de six secondes, reprend le spécialiste. Mais, souvent, on arrive sur la vidéo en plein milieu d’un segment. Ce qui fait qu’il n’y en a pas assez de disponibles et ça va donc en télécharger quatre ou cinq, chacun de six à huit secondes. C’est comme ça qu’on se retrouve avec quarante secondes de décalage. » Suffisant pour créer le chaos.

On coupe les téléphones et on se bouche les oreilles

Alors, pour éviter que la fête ne soit gâchée par les voisins ou les potes, que ce soit en direct ou à distance, certains ont leur petite technique : « C’est le sujet principal de discussion avec mes potes, qui sont toujours en avance sur moi, nous explique le Bordelais Arthur. Du coup, sur mon téléphone, je mets la conversation en sourdine temporairement. Sinon, quand tu reçois trop de notifs, même sans regarder, il y a un doute. »

Notre collègue Nicolas, lui, a tenté une méthode un peu plus à l’ancienne : mettre les mains sur les oreilles pour éviter de se faire spoiler l’issue du second penalty d’Harry Kane, samedi face aux Bleus : « J’ai entendu quand même un cri qui laissait entendre qu’il n’y avait pas eu but. Je bossais dans mon bureau avec MyCanal pendant que ma famille regardait le match dans le salon sur TF1, via Orange. Quand Tchouameni inscrit le premier but, j’ai explosé, ils sont venus me chambrer pour me dire que le but avait été marqué il y a trente secondes. »









La radio met tout le monde à l’amende

Une autre solution, un peu plus barbare, est de mettre le son à fond pour éviter d’entendre les voisins se réjouir du nouveau but d’Olivier Giroud. Mais, bonne nouvelle, bientôt tout sera réglé. « Il y a des technologies en cours de déploiement, notamment chez Apple et Google, qui permettent d’avoir des segments en millisecondes, et plus en secondes, reprend Nicolas Lellouche. Donc ça va permettre d’avoir un délai quasiment en temps réel. On peut imaginer, dans quelques années, qu’il n’y ait plus de problèmes et qu’on soit même en avance sur la télé normale. »

En attendant, il faut se contenter de ce qu’on a. Et la solution à privilégier, pour le journaliste de Numerama est « la TNT, qui est en avance sur tout le reste. Sinon, je crois qu’Orange est un peu plus rapide que les autres, car ils ont les flux les plus fiables et leur technologie maison. » Sinon, si vous voulez vraiment vous la péter auprès de vos potes, allumez la radio. Et là, un nouveau monde s’ouvre à vous. Sans images, certes, mais avec le sentiment d’avoir un coup d’avance sur le monde entier.