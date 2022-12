A la bonne heure ? Face aux marques à l’ADN sportif, comme Polar, Garmin, ou G-Shock, des constructeurs plus généralistes, se pressent pour accrocher à notre poignet leur montre connectée. Au choix : des tocantes sous Wear OS (Google) ou IOS (Apple), qui possèdent des vertus sport et santé, mais qui se personnalisent aussi (et surtout) avec des applications tierces. Alternative : des montres qui proposent des fonctionnalités moins étoffées et préfèrent jouer la carte du bijou branché. Pour que le temps s’arrête au pied du sapin, « 20 Minutes » vous propose sa sélection.

La basique chic, mais pas chère : Mi Watch Lite, de Xiaomi

Avec ses faux airs d’Apple Watch, la Mi Watch Lite de Xiaomi fait son petit effet au poignet. Mesurant 41 x 35 x 11,9 mm pour 35 grammes, elle dispose d’un écran LCD de 1,4 pouce (320 x 320 pixels). Etanche (jusqu’à moins 50 mètres), la montre est lestée d’un capteur cardio fréquencemètre, d’un GPS embarqué et même d’un altimètre. Onze modes d’entraînement sont intégrés. Au quotidien, elle mesure notre activité, surveille la qualité de notre sommeil et propose même des exercices pour se détendre. Les données collectées sont accessibles dans l’application Xiami Wear Lite par jour, semaine, mois et année. 69 euros.





Notre avis : Impossible à personnaliser avec des applications tierces, cette montre demeure cependant simple dans son usage et peut répondre à des besoins assez conventionnels. Et bonus : sa bonne autonomie en rend l’utilisation moins intrusive : une simple recharge hebdomadaire en usage normal suffit !

La fashion sans fioritures : Gen 6 Hybride, de Fossil

Disponible en deux modèles («Stella » pour les femmes ; « Machine » pour les hommes), la montre Gen 6 Hybride est compatible avec les smartphones Android ou Apple. Elle ne se customise cependant pas avec des applications tierces. Reste qu’elle assure les principales fonctions attendues d’une montre connectée à travers sa propre application : heure (avec des aiguilles analogiques) ; notifications sur son écran en noir et blanc ; suivi des activités, de la fréquence cardiaque en continu, du sommeil. Pour la première fois chez Fossil, la mesure du SpO2 (la saturation de l’oxygène dans le sang) est également au menu. Autre nouveauté : la prise en charge native d’Alexa d’Amazon, à l’aide d’un micro incorporé. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 14 jours. A partir de 229 euros (45 mm - modèle Machine ; 40,5 mm - Stella).





Notre avis : Une belle montre sans dépenser trop ? Ce nouveau modèle possède notamment deux mérites : sa simplicité (avec l’essentiel des fonctions que l’on peut attendre de ce genre de produit) ; son autonomie qui, grâce à un écran e-ink (comme celui des liseuses électroniques) peut atteindre deux semaines. Un bon parti !

La communicante qui résiste à tout : Galaxy Watch 5, de Samsung

La Galaxy Watch 5 de Samsung s’affiche avec un boîtier en polymère serti d’une lunette en aluminium anodisé. Sinon son nouvel écran en verre saphir, la tocante ressemble à sa grande sœur, la Galaxy Watch 4. IP68, la montre possède la meilleure certification possible, quant à sa résistance à la poussière et à l’eau. Elle conserve ses deux boutons physiques, dont un pour convoquer son assistant personnel (Bixby de Samsung, ou Google Assistant).

Orientée sport et santé, offrant une palette de fonctions complètes (du calcul du nombre de pas à l’électrocardiogramme), la Watch 5 reste une tocante très agréable au quotidien, capable de gérer les appels téléphoniques (sans avoir à prendre son smartphone en main), et même de répondre aux SMS directement depuis son écran. 299 euros (40 mm) ; 329 euros (44 mm).





Notre avis : Cette Watch 5 est un bon prolongement des smartphones Galaxy de Samsung. Son autonomie réduite à une journée en plombe un peu l’usage si l’on souhaite l’utiliser pour faire du sport de façon intensive. La Galaxy Watch 5 Pro (399 euros) ira plus loin : jusqu’à 3 jours d’autonomie. Attention, certaines fonctions Santé ne sont accessibles que depuis un smartphone Samsung.

La benjamine qui fait baladeur : Pixel Watch, de Google

Avec la Pixel Watch Google lance sa première montre connectée. Ce modèle au design rondouillard et léger (36 grammes) n’est disponible que dans un seul format : 41 mm, mais fourni avec deux tailles de bracelets.

Personnalisable à l’aide d’une vingtaine d’écrans, la montre embarque une mémoire de 32 Go. C’est un espace appréciable pour stocker des applications, ou de la musique, sans s’encombrer de son smartphone lors d’une séance de sport, avec ses 41 activités physiques compatibles. Parmi ses nombreux capteurs, un oxymètre (pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang). Son autonomie peut atteindre jusqu’à 24 heures. Sans norme IP de résistance annoncée, la Pixel Watch peut, selon Google, « résister à une immersion dans un bassin peu profond et à la transpiration ». 379 euros (41 mm).





Notre avis : L’excellent suivi GPS de cette montre est un plus. A noter que la Pixel Watch fonctionne avec l’application Fitbit (marque rachetée par Google)… Application qui est payante (8,99 euros/mois) pour accéder à certaines données, comme l’historique de sa fréquence respiratoire.

La plus complète pour programmer un bébé : Apple Watch, Series 8

Se différenciant de bien des concurrentes par son cadran carré, la dernière Apple Watch d’Apple capitalise sur le savoir-faire de son constructeur depuis 2014. IP6X, pesant 38,8 grammes, elle offre de petites améliorations dans le suivi sportif (avec la prise en compte des intervalles), ou celui du Sommeil. Apple met en avant son nouveau capteur de température pour le suivi des cycles menstruels. Autre innovation, la détection des chutes, voire des accidents de la route, grâce à son capteur barométrique, son accéléromètre et son gyroscope. 499 euros (41 mm) ; 539 euros (45 mm).





Notre avis : Référence incontestée parmi les montres connectées, l’Apple Watch évolue à la marge et son autonomie jusqu’à 18 heures reste inchangée. La compatibilité de son service de paiement sans contact avec la plupart des établissements bancaires est un vrai plus, l’Apple Watch rassurant visiblement les banques : plus la peine d’avoir une carte de crédit sur soi, même pour les sommes importantes ! On regrette seulement qu’il faille jongler avec trois applications (App Watch ; Santé et Forme) pour profiter de tous ses atouts.