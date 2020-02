La montre hybride Mate2+ de Noerden lancée à 139 euros. — NOERDEN

Installée en Chine, la start-up française Noerden lance sa montre Mate2+, vendue 139 euros.

Hybride, elle fonctionne avec une application et propose quelques fonctions connectées, comme le suivi d’activité et l’évaluation de la qualité du sommeil.

Convaincante sur ces points, la tocante l’est moins sur d’autres, comme les notifications ou le contrôle de la musique depuis son écran.

Pas les moyens de vous offrir la toute dernière Apple Watch ? Pas envie d’acheter une grosse montre 2.0 sous Android ? Pas besoin, surtout, de mille et une fonctions connectées, mais simplement désireux de « tracker » votre activité physique ? La nouvelle montre hybride Mate2 + de la start-up Noerden a peut-être une chance de vous séduire…

« Hybride » ? Ne dépendant d’aucun système d’exploitation, la Mate2 + n’intègre pas d’écran LCD et conserve un aspect montre d’horlogerie avec un cadran et des aiguilles physiques. Elle fonctionne sur pile et non sur batterie et revendique ainsi une autonomie de six mois. On ne la personnalise pas à l’aide d’une tonne d’applications. Au contraire, elle est équipée de fonctions assez basiques.

La Mate2+, montre hybride, se connecte en Bluetooth. - NOERDEN

Et son prix la rend plutôt accessible : 135 euros. Les premières montres hybrides sont apparues en 2017. Le groupe Fossil a d’ailleurs beaucoup investi ce créneau, mais on en trouve aussi auprès des marques Kronaby ou Skagen.

40 mm, cuir et nylon

Avec ses 40 mm de diamètre, la Mate2 + de Noerden convient autant à un poignet féminin que masculin. Notre tocante est proposée avec un bracelet en cuir et nylon (kaki ou noir) qui semble particulièrement résistant dans le temps. Son système de fermeture ne laisse aucun doute sur son parfait maintient autour du poignet. Le boîtier de la montre est en acier inoxydable et son verre en saphir, donc très résistant. Pour configurer la Mate2 +, le téléchargement de l’application Noerden (iOS/Android) est requis. La montre est immédiatement reconnue en Bluetooth et c’est par ce biais qu’elle communiquera avec le smartphone auquel on l’appairera.

Le tracking parfaitement réalisé

Outre le fait de donner l’heure (!) sa fonctionnalité première reste de quantifier l’activité physique de son utilisateur (pas/distance/calories) et l’évaluation de la qualité de son sommeil (léger/profond/éveil). Les fonctions basiques sont ici parfaitement remplies. On a un peu l’impression de se retrouver à l’époque ou la firme Misfit ou feu la marque Jawbone (1999-2017) nous épataient avec leurs premiers bracelets connectés… Et l’on est bien loin des « cercles d’activités » de l’Apple Watch… Reste que les calculs opérés par la Mate2 + nous semblent parfaitement cohérents.

Tracking et exercices physiques depuis l'application. - CAPTURE

Noerden va plus loin. La Mate2 + peut ainsi quantifier quelques activités physiques : Hiit (exercices très courts), Yoga, Course, Vélo et Marche. Bon point : il est possible de choisir dans l’application la durée des séances de Hiit et de yoga et de se laisser guider par des vidéos sur l’écran de son smartphone. C’est assez efficace et simple. Les réticents au sport que nous sommes se sont même laissés convaincre… Dommage que la natation ne soit pas prise en compte, la montre étant pourtant étanche jusqu’à moins 50 mètres…

Mauvaises vibrations

C’est avec les quelques fonctions annexes de la Mate2 + que les choses se corsent un peu. Déclencher une prise de vue à distance avec son smartphone en appuyant sur le bouton latéral de la montre ne pose aucun problème. C’est même d’ailleurs très pratique pour les selfies de groupe. Par contre, changer de morceau lorsque l’on écoute de la musique en Bluetooth en appuyant deux fois sur l’écran ne fonctionne pas. Ou fonctionne de façon très aléatoire. Essayer cette possibilité n’est absolument pas l’adopter !

L'autonomie de la montre Mate2+ peut atteindre 6 mois. - NOERDEN

Last but notre least : les notifications par vibrations au poignet (appels, SMS, e-mails, calendriers, réseaux sociaux, alarme, au choix) sont d’une intensité bien trop faible pour véritablement nous alerter. A peine un petit chatouillis. C’est surtout embêtant pour l’alarme qui ne nous sort définitivement pas de notre sommeil… Noerden économise ainsi sur la vie de la pile de sa montre, c’est certain, mais le constructeur ferait bien de revoir sa copie sur ce point.

Du coup, le sentiment dégagé par la Mate2 + reste mi-figue, mi-raisin. La nouvelle montre hybride de Noerden donne satisfaction sur l’essentiel mais frustre un peu sur le superflu. Qui peut le plus…