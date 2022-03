Prêt pour affronter les 42,195 kilomètres du Marathon de Paris 2022 ? La compétition, dont « 20 Minutes » est partenaire, se déroule le 3 avril et attend plusieurs dizaines de milliers de participants. Nombre d’entre eux auront sans doute pris soin de préparer l’événement avec une montre connectée. Durant la course, celle-ci leur donnera aussi des indications ultra-précises sur leur itinéraire, leur distance parcourue, leur rythme cardiaque…

S’imposant dans le sport et notamment pour le running, ces tocantes démocratisées par l’ Apple Watch depuis 2014 ne sont pas uniquement réservées aux sportifs de haut niveau et permettent d’accompagner tout un chacun en compétition, mais aussi au quotidien.

La débutante : GTR 3 d’Amazfit

Avec son écran rond bombé d’un diamètre de 1,39 pouce, la GTR 3 d’Amazfit possède un style bien à elle.

La montre GTR 3, d'Amazfit. - AMAZFIT

Fonctionnant sous ZeppOS, le système d’exploitation maison de la marque asiatique, elle offre le suivi de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang, du niveau de stress et du sommeil. Un altimètre barométrique permet de surveiller son altitude et la pression atmosphérique. Pouvant suivre jusqu’à 150 disciplines, la montre en reconnaît automatiquement huit, dont la course à pied. Originalité : elle est compatible Alexa d’Amazon, mais son intégration reste encore perfectible.

Etanche jusqu’à moins 50 mètres, l’autonomie annoncée de 21 jours tombe à 38 heures avec le GPS activité… mais cela est bien suffisant pour un marathon ! 159 euros.

Notre avis : Abordable, cette montre peut séduire les débutants qui apprécieront son système d’exploitation, d’une bonne ergonomie et où il est facile de s’y retrouver. Mais bémol : son magasin d’applications est encore pratiquement vide. Ses fonctions sportives sont assez développées. Parmi elles, les novices en running s’amuseront avec le Virtuel Pacer, qui permet de se mesurer à soi-même en se challengeant d’après une précédente course.

La coach : GT Runner de Huawei

Version sport de la Watch GT 3, la GT Runner se distingue par son très large écran Amoled (1,43 pouce, avec une résolution de 466 x 466 pixels).

La montre GT Runner, de Huawei. - HUAWEI

Autre particularité : son antenne GPS est flottante. Extraite du boîtier, elle est insérée dans les attaches de bracelet. Etanche jusqu’à moins 50 mètres, équipée d’un capteur optique de fréquence cardiaque et de saturation d’oxygène dans le sang, la GT Runner fonctionne sous Harmony OS, le système d’exploitation de Huawei. Ce qui ne l’empêche pas d’être compatible avec les smartphones Android ou iOS. Un stockage de 4 Go est prévu pour embarquer de la musique.

Son autonomie de 7 à 14 jours en usage connecté tombe à 20 heures environ avec GPS activé. 299 euros.

Notre avis : Avec l’un des plus larges écrans du marché, la Watch GT Runner entame sa course sur de bonnes bases. Débutant ou expert, le programme personnalisé de course à pied Huawei True Sport proposé dans la montre permet de mieux se préparer à l’aide de plans d’entraînements, de la simple remise en jambes, au marathon.

Autre avantage : ce programme permet de s’évaluer en indiquant, par exemple, votre indice d’aptitude de course à pied déterminé selon votre historique de sorties. Et grâce au prédicateur de temps de course, vous connaîtrez votre heure d’arrivée sur le podium du Marathon de Paris !

Rare sur une montre n’émanant pas d’un fabricant de produits sportifs : il est possible d’associer en Bluetooth à la montre une ceinture cardiaque. Mais point noir : le coaching vocal de la tocante est uniquement en anglais.

L’experte : Venu 2 de Garmin

Lancée par Gamin en 2021, la Venu 2 peut être personnalisée à l’aide de 22 fonds d’écran. D’un diamètre de 1,30 pouce (pour 416 x 416 pixels), celui de cette montre est de taille modeste. Il s’agit d’un produit sport, mais aussi lifestyle qui peut être porté au quotidien.

La montre Venu 2, de Garmin. - GARMIN

Comme les autres montres Garmin, celle-ci est équipée de son propre système d’exploitation. Au menu, les classiques mesures, dont celle de la fréquence cardiaque en continu, ainsi que le SpO2 (taux d’oxygène dans le sang). A noter le calcul d’un niveau « body battery » qui donne une idée de l’énergie théorique que l’on peut dépenser dans une journée. La Venu 2 est étanche jusqu’à moins 50 mètres et offre une autonomie de 11 à 12 jours.

Petit plus : avec une mémoire pouvant ingurgiter 650 titres, la Venu 2 permet de courir en musique tout en se passant d’un smartphone. 399 euros.

Notre avis : Cette montre aux mesures précises est pratique pour de longues courses, avec son écran Amoled qui offre une parfaite lisibilité au soleil. Autre atout pour suivre ses performances, un mode Always On qui affiche en permanence certaines informations, comme le rythme cardiaque. L’application Garmin Connect IQ suppose un petit temps d’adaptation pour développer des réflexes d’usage. Entre-autre avantage, l’organisation et le suivi de programmes d’entraînement. Durant une course, son altimètre barométrique sera un allié pour bien appréhender les dénivelés. Attention à l’autonomie qui peut chuter drastiquement en usage GPS et musique.

La santé : Watch Series 7 d’Apple

La dernière mouture de l’Apple Watch d’Apple possède un large écran Oled de 1,9 pouce (396 x 484 pixels).

La Watch Series 7, d'Apple. - APPLE

Outre ses possibilités de personnalisation presque infinies, la montre dispose de tout l’arsenal nécessaire pour nous suivre durant une course : GPS, cardiofréquencemètre, altimètre, oxymètre de pouls… Ce dernier capteur est un élément précieux pour les marathoniens qui pourront, grâce à lui, surveiller en amont, mais aussi pendant la course, l’approvisionnement en oxygène dans leur sang.

Étanche jusqu’à 50 mètres, l’Apple Watch Series 7 affiche une autonomie de 24 heures en utilisation modérée. 429 euros.

Notre avis : Plus orientée santé que sport, l’Apple Watch n’en reste pas moins une partenaire de choix pour de nombreuses activités physiques (running, marche, vélo, elliptique, rameur…). A condition de posséder un iPhone… Avec son écran élargi (ses bords ont été réduits de 40 %), elle gagne surtout en résistance (étanchéité, norme IPX6 face à la poussière, verre 50 % plus épais). Et l’on apprécie la précision de son GPS.

Son point faible : une autonomie qui en utilisation avec GPS activé ne passe pas le cap de la journée.