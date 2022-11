Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Lionsgate… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en décembre

« Paris Police 1905 », un conte de Noël ténébreux

L’inspecteur Jouin reprend du service le 12 décembre sur Canal+ ! Après Paris Police 1900, ambitieux polar sur fond de thriller politique et d’affaire Dreyfus, Fabien Nury entraîne le spectateur avec Paris Police 1905 dans un tourbillon de vice, de corruption et de chantage au cœur de la police des mœurs et dans les allées interlopes du bois de Boulogne de la Belle époque. Tout commence le 24 décembre 1904, alors que l’inspecteur Jouin tente d’identifier un cadavre retrouvé au Bois de Boulogne, Marguerite Steinheil prépare le vernissage de son mari, Adolphe, qui termine justement une série gothique et hivernale sur le bois de Boulogne. Au même moment, la police des mœurs rafle les prostituées des rues de Paris pour la nuit Sainte dont une jeune femme, Rosalie Dantremont, provoquant la mort de son enfant nouveau-né laissé seul dans son berceau. Un potentiel scandale que doit gérer le préfet Lepine. Endeuillé et usé par des années de pouvoir, ce dernier songe à démissionner. Un conte de Noël sombre et ténébreux réservé aux adultes.

« The Witcher : l’origine du sang », un spin-off cadeau

Un spin-off très attendu par les fans de la saga The Witcher ! Se déroulant 1.200 ans avant l’action se déroulant dans la série d’origine, The Witcher : l’origine du sang raconte l’origine du tout premier Sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un. Un cadeau déposé sous le sapin le 25 décembre sur Netflix.

L’explosive série « Rogue Heroes »

De l’action, de l’humour et du rock’n’roll ! Adaptation du best-seller de Ben Macintyre, la nouvelle série Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, revient sur l’histoire invraisemblable de la formation des Special Air Services pendant la Seconde Guerre mondiale. Les six épisodes de Rogue Heroes, à partir du 1er décembre sur Canal+ et MyCanal, racontent l’épopée de cette célèbre et peu conventionnelle unité de forces spéciales britanniques qui va semer le chaos derrière les lignes ennemies nazies. Connor Swindells (Sex Education) incarne David Sterling, l’officier excentrique à l’origine de cette nouvelle unité de commando, à ses côtés dans ses plans suicidaires, une équipe de têtes brûlées incarnées par Alfie Allen (Game of Thrones), Jack O’Connell (La loi de la jungle) ou Dominic West (The Wire). Un show explosif qui vaut le détour !

La quête des « Trésors perdus : le secret de Moctezuma »

Une nouvelle génération d’aventuriers ! Inspirée de la franchise « Benjamin Gates », la série Trésors perdus : le secret de Moctezuma, disponible le 14 décembre sur Disney+, suit Jess Villanueva, interprétée par Lisette Alexis, une jeune fille qui part en quête d’un trésor panaméricain qu’on pensait perdu à jamais, la clé de l’énigme de la disparition de ses parents. Pas de Nicolas Cage malheureusement pour ce programme, mais Justin Bartha sera de retour dans le rôle de Riley, tandis que Catherine Zeta-Jones incarnera la méchante. De quoi patienter avant le très attendu 3e volet de la saga cinématographique !

La crise de la masculinité de « Macho Alpha »

Une comédie espagnole sur la fin du patriarcat ! Macho Alpha, série signée Alberto et Laura Caballero, célèbres créateurs de sitcoms très populaires dans la péninsule ibérique, suit quatre amis dans la quarantaine en pleine crise de masculinité. Il y a des années, ils auraient été des mâles alpha contrôlant tout… mais ils doivent faire face à la perte des privilèges que leur apportait leur statut d’homme et apprendre à vivre à l’ère de l’égalité, dans une société avec de nouvelles règles. « Les femmes seront celles qui favoriseront ces changements et les forceront à faire face à leur nouvelle réalité », avance El País.

Le calendrier des diffusions en France

Jeudi 1er décembre

Arrivée de Paramount + sur MyCanal

Life, minisérie, les jeudis 1er et 8 décembre à 20h55 sur Arte et sur arte.tv

Il était une fois sur la nationale 1, saison 1, Netflix

Pretty Little Liars : Original Sin, saison 1, Amazon Prime Video

Rogue Heroes, minisérie, Canal+

Vendredi 2 décembre

Tournée « Prime Video Club » à Toulouse, Nice et Paris du 2 au 17 décembre 2022

Slow Horses, saison 2, Apple TV+

Atlanta, saison 4, OCS

Mickey & Minnie : le vœu de Noël, saison 1, Disney+

Dernière chance, saison 1, Disney+

Comptine mortelle, saison 1, les 2 et 9 décembre sur Paris Première

Toujours là pour Toi (Firefly Lane), saison 2, partie 1, Netflix

Hot Skull, saison 1, Netflix

Samedi 3 décembre

Paris Manga & Sci-Fi Show, les 3 & 4 décembre 2022

Dimanche 4 décembre

Gangs of London, saison 2, Lionsgate +

The Good Fight, saison 6, à 22h35 sur Téva

Lundi 5 décembre

No Return, saison 1, Polar +

Cherchez la femme !, saison 1, sur arte.tv, YouTube et les chaînes sociales d’Arte

Mardi 6 décembre

His Dark Materials, saison 3, en US + 24 sur OCS

Most Wanted Criminals, saison 3, à 21h sur SérieClub

Mercredi 7 décembre

Enfants des rues, saison 1, Disney+

À vue d’œil, saison 1, Disney+

La Plus Belle Fleur, saison 1, Netflix

Smiley, saison 1, Netflix

Je déteste Noël (I Hate Christmas), saison 1, Netflix

Jeudi 8 décembre

Enquête à cœur ouvert, épisode inédit, à 21h10 sur TF1

Vendredi 9 décembre

« A Noël, c’est cadeau ! », épisode spécial Noël de Week-end Family, Disney+

Little America, saison 2, Apple TV+

Money Heist : Korea - Joint Economic Area, Partie 2, Netflix

How to Ruin Christmas : The Baby Shower, saison 1, Netflix

Cat, saison 1, Netflix

Dimanche 11 décembre

Thin Blue Line, saison 2, Polar +

Lundi 12 décembre

Paris Police 1905, suite de Paris Police 1900, Canal+

L’art du crime, saison 6, à 21h10 sur France 2

Mardi 13 décembre

Behind Every Star, saison 1, Netflix

Mercredi 14 décembre

The Hardy Boys, saisons 1 et 2, Disney+

Demain, je serai en couple, saison 1, Disney+

Ce qu’on oublie, saison 1, Disney+

Between the World and Us, saison 1, Disney+

Trésors perdus : le secret de Moctezuma, saison 1, Disney+

Elles brillent, saison 1, Netflix

Jeudi 15 décembre

3615 Monique, saison 2, à 21h sur OCS Max et en intégralité à la demande sur OCS

Vendredi 16 décembre

Jeux d’influence, saison 1, sur Arte.tv

Jeux d’influence, les combattantes, saison 1, sur Arte.tv

The Recruit, saison 1, Netflix

Tempête de Noël, saison 1, Netflix

Far From Home, saison 1, Netflix

Paradise Police, partie 4, Netflix

Samedi 17 décembre

Childhood’s End : Les Enfants d’Icare, minisérie, à 21h sur SyFy

Mercredi 21 décembre

Jack Ryan, saison 3, Amazon Prime Video

New York, unité spéciale, saison 22, à 21h sur 13ème Rue

This Fool, saison 1, Disney+

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires (courts-métrages), saison 2, Disney+

American Dad, saison 18, Disney+

Faites vos jeux, saisons 1, Disney+

Emily in Paris, saison 3, Netflix

Jeudi 22 décembre

Alice in Borderland, saison 2, Netflix

Vampire Academy, saison 1, Amazon Prime Video

Vendredi 23 décembre

Harry Wild, les vendredis 23 et 30 décembre à 21h sur Paris Première

Dimanche 25 décembre

Le Bandit du Futur, saison 1, Netflix

The Witcher : L’Origine du Sang, minisérie, Netflix

Deux mamans sous le même toit, saison 3, Netflix

Lundi 26 décembre

En traître, saison 1, Netflix

Mercredi 28 décembre

The Deep End, saison 1, Disney+

Gannibal, saison 1, Disney+

Vendredi 30 décembre

Chicago Party Aunt, partie 2, Netflix

Macho Alpha, saison 1, Netflix

Peacemaker, saison 1, Amazon Prime Video

DMZ, saison 1, Amazon Prime Video