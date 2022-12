La dramaturgie du barrage de Coupe du monde Algérie-Cameroun (1-2), en mars dernier, a-t-elle créé l’une des pires rivalités de l’histoire du football ? La question peut sérieusement se poser, tant les débordements se sont multipliés ces derniers mois, que ce soit dans les déclarations a minima maladroites de Djamel Belmadi au sujet de l’arbitre Bakary Gassama, ou les provocations d’un supporteur algérien à l’encontre de Samuel Eto’o, lors du tirage au sort de ce Mondial.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un pas a encore été franchi lundi soir, lorsque Samuel Eto’o a perdu son sang-froid et a agressé un youtubeur algérien, juste après le huitième de finale de Coupe du monde Brésil-Corée du Sud (4-1), aux abords du stade 974 de Doha. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux depuis ce mardi matin, et la victime, Sadouni SM, a livré sa version des faits dans une vidéo postée sur YouTube : « Je lui disais : "Alors tu lui as donné un pot-de-vin à Gassama ?" Ça l’a énervé et il m’a frappé. Il m’a détruit ma caméra et le microphone, avec un homme qui était avec lui. »





Le youtubeur poursuit : « J’ai fait tout ça pour l’Algérie. Il faut partager cette vidéo. Comme Eto’o est une personnalité publique, j’ai peur qu’ils camouflent le dossier. Mais j’ai confiance en la police qatarie ». Car Sadouni SM annonce vouloir porter plainte contre le président de la Fédération camerounaise de football, qui est sorti de son silence pour présenter ses excuses « au public » : « Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je m'engage à continuer à résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens. [...] Pendant cette Coupe du monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet. Je tiens à rappeler que le scénarion de l'élimination de l'Algérie fut cruel mais conforme aux règles et à l'éthique de notre sport. [...] Aux supporters des Fennecs, je formule le coeu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douleureuse mais désormais derrière nous ».





pic.twitter.com/ErqVrwsxi5 — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.