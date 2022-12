Coupe du monde 2022 EN DIRECT : En « mission », Neymar n’a senti « aucune douleur à la cheville »… Suivez la journée de mardi avec nous…

8h00 : Hello les gens !

Et hop, on se retrouve pour une nouvelle journée de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Alala, c’est enfin le grand jour pour France-Angleterre ce mardi ! Euuuuuh, comment ça on a juste quatre jours d’avance ? Vous croyez vraiment qu’on aura la foi d’attendre jusqu’à samedi soir le premier choc de l’histoire entre les deux pays sur un grand match à élimination directe ? OK, il va bien falloir, s’y résoudre. Pour tenter de se consoler, on va suivre de près la préparation de ce match, avec probablement des conférences de presse de joueurs au menu, que ce soit pour les Bleus ou pour les Three Lions. On va également suivre ce mardi les deux derniers 8es de finale au programme, à savoir un alléchant Maroc-Espagne (16 heures), puis Portugal-Suisse (20 heures). Car oui, qu’on se le dise, la véritable tristitude sera pour mercredi et jeudi, les deux premières journées de ce Mondial sans le moindre match au menu. Alors profitons comme il se doit de ces deux affiches du jour, et de toute la riche actualité qui s’annonce, ainsi que des infos plus décalées (toujours notre came aussi, ça).

