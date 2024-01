Elle est toujours en lice pour se qualifier pour les JO de Paris-2024. Elle, c’est Lisa Barbelin, archère de 23 ans, championne d’Europe en 2021. « Mon objectif, c’est de gagner les Jeux à la maison, évidemment ». Parmi les représentantes françaises aux Jeux de Pékin, l’athlète mosellane est, depuis 2018, pensionnaire de l’Insep, où 20 Minutes l’a rencontrée, et membre de l’Equipe de France depuis huit ans. Très en vue lors du test event cet été, qui s’est déroulé le 20 août sur l’esplanade des Invalides à Paris, Lisa Barbelin figure parmi les favorites pour une qualification en équipe de France pour les Jeux-2024. Elle a obtenu, pour la première fois, une deuxième place, son meilleur résultat dans une étape de Coupe de monde.

20 Minutes a décidé de vous faire découvrir l’art de tirer à l’arc au côté de la championne. Et même à cinq mètres de la cible, bien loin des 70 réglementaires pour les JO, qu’il fut compliqué de décocher les flèches avec la même fluidité que la sportive de haut niveau ! Arc, carquois, protège-bras, palette, même avec l’attirail complet, on a sacrément lutté pour stabiliser et tirer dans la cible. « En fait, le plus gros du travail, c’est la concentration, lâche Lisa Barbelin. Ensuite, apprivoiser la sensation de puissance, puis de liberté que procure le tir ». Faut-il d’ailleurs ouvrir l’œil pour viser ? Chez 20 Minutes, on n’a toujours pas tranché la question.