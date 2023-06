Ça s’accélère à Roland. Après une première salve de huitième de finale, dimanche, on poursuit l’écrémage en ce début de semaine avec un menu que l’on qualifiera poliment de moins sexy que la veille, même s’il y aura quand même de quoi se faire plaisir à droite, à gauche.

L’affiche du jour

Notre petit doigt nous dit que, pour une fois, l’affiche du jour (ou plutôt du soir) ne souffrira d’aucune contestation. Il s’agit, selon nous, du duel nocturne entre Grigor Dimitrov et Alexander Zverev. Si l’Allemand à la faveur des pronos et une vraie cote de sympathie Porte d’Auteuil de par son histoire récente tourmentée avec Roland-Garros (quelle horreur cette cheville qui craque…), à 20 Minutes on apprécie aussi beaucoup le Bulgare de 32 ans (29e mondial). Le revers slicé de Dimitrov nous rappelant tellement celui de Federer qu’on ne peut rester insensible face à ça. Quoi qu’il en soit, on espère un combat épique entre les deux hommes dans un court Central chaud bouillant.









Les favoris du jour

Plus les jours passent, plus le planning se resserre. Du côté des favoris, qui trouve-t-on ce lundi ? Holger Rune, le jeune danois foufou qu’on adore adorer, capable du meilleur comme du pire, et qui sera opposé à l’Argentin Francisco Cerundolo, tête de série n°23 et spécialiste de la terre battue. Du côté des garçons, en plus de Dimitrov-Zverev et de Ruud-Jarry, c’est à peu près tout. Chez les filles, Iga Swiatek va tenter de poursuivre son sans-faute (aucun set concédé depuis le début du tournoi) face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, 66e mondiale. Coco Gauff, tête de série n°6, sera aussi de la partie face à la Slovaque Schmiedlova, tandis que Ons Jabeur (n°7) affrontera l’Américaine Bernarda Pera sur le Central.

Les Français du jour

Ils sont deux, si, si, on est très sérieux. Mais deux sur le même terrain puisqu’il s’agit de la paire Cornet-Parry, opposée à la doublette taïwanaise, les frangines Chan, Latisha et Hai-Ching.

La météo du jour

Vous n’en avez pas marre de demander ? Ben beau, bien sûr, comme depuis le début de la quinzaine.

Le prono osé du jour

Au fil des jours, ça devient de plus en plus dur vu le titre de cette rubrique de trouver des idées à la fois sympas mais aussi et surtout un tant soit peu envisageable. On va tenter le pari de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, issu des qualifications et tombeur de Borna Coric au tour précédent. Ça ne sera pas simple face au Japonais Yoshihito Nishioka (tête de série n°27), mais ce dernier pourrait finir par marquer le pas, lui qui ne comptait que deux petites victoires seulement sur une terre battue qui n’a jamais été son dada, avant de débarquer à Paris.