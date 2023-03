Le goinfre ! Le Norvégien Johannes Boe a remporté samedi la poursuite de l’étape de Nove Mesto (République tchèque), comptant pour la Coupe du monde de biathlon, égalant ainsi son record de succès individuels en une saison (16), établi en 2018-2019.

Parti en première position après sa victoire lors du sprint jeudi, Boe a devancé son frère aîné Tarjei et le Suédois Martin Ponsiluoma. Les Français Fabien Claude et Antonin Guigonnat ont pris respectivement la cinquième et la sixième place, départagés à la photo finish.





🔥🇫🇷 Gros finish de Fabien Claude et Antonin Guigonnat, qui participeront à la cérémonie des fleurs !



Le direct : https://t.co/mkGPqT1bsl #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/6GYomAUQew — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



QFM positif au Covid

Après un sans-faute à ses deux tirs couchés, Johannes Boe a commis une erreur à chacun de ses deux tirs debout. Sans conséquence pour le Norvégien de 29 ans, impérial depuis le début de la saison, en Coupe du monde comme aux Mondiaux d’Oberhof en février (trois titres individuels, sept médailles au total).

Après ce 16e succès individuel cette saison, le triple vainqueur de la Coupe du monde pourra améliorer son record à l’occasion de l’étape d’Oestersund (Suède) le week-end prochain puis des finales à Oslo mi-mars. Tous deux positifs au Covid, le Norvégien Sturla Laegreid, deuxième au classement général de la Coupe du monde, et le Français Quentin Fillon Maillet, cinquième, étaient absents de cette course.