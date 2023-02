Mondiaux de biathlon : Julia Simon a tout donné pour arracher le bronze, juste devant Anaïs Chevalier-Bouchet… Revivez la mass start dames avec nous

16h21 : Allez, on va vous laisser là-dessus les amis, non seulement pour cette mass start féminine, mais aussi pour l’intégralité de ces championnats du monde d’Oberhof (Allemagne). Même si toutes les courses n’ont pas toujours souri au biathlon français (loin de là) depuis le 8 février, on s’est quand même bien régalés à vivre ces Mondiaux avec vous. Merci encore, et on se retrouvera sans doute bientôt pour des épreuves de Coupe du monde. Excellente fin de journée, et n’oubliez pas de nous rejoindre ci-dessous pour le choc du dimanche soir en Ligue 1 entre Toulouse et l’OM, dès 20h30. La bise !