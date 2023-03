Biathlon EN DIRECT : Johannes Boe part comme un avion… Suivez avec nous le sprint masculin

11h25 : Hello les bibix, alors « back in business » ?

Salut tout le monde, et avouez-le, votre vie avait perdu une partie de son sens durant ces onze jours sans la moindre compétition de biathlon à se mettre sous la dent, non ? Rassurez-vous, on n’allait pas rater cette reprise de Coupe du monde à Nove Mesto (République tchèque). On va donc débuter (enfin surtout les biathlètes) avec le sprint masculin, ce jeudi (16h15). Devinez quoi, un certain Johannes Boe serait a priori annoncé favori. Mais méfions-nous, le Norvégien ne serait-il pas surcoté ? Blague à part, ce dingo a raflé cinq médailles d’or aux Mondiaux d’Oberhof et il compte surtout 219 points d’avance sur son compatriote Sturla Laegreid au classement de la Coupe du monde. Ajoutez à cela que Laegreid sera forfait sur l’intégralité de l’étape de Nove Mesto car testé positif au Covid-19, et vous comprendrez que la course au globe de cristal n’a plus guère d’intérêt chez les hommes. Souvent hors du coup ces dernières semaines, Emilien Jacquelin a décidé de faire l’impasse sur cette fin de Coupe du monde pour tenter de retrouver son meilleur biathlon en vue de la saison prochaine. Mais on a hâte de voir où en est Quentin Fillon Maillet. Actuellement quatrième de la Coupe du monde (à 105 points d’un podium 100 % norvégien), le Jurassien nous a plutôt régalés à Oberhof. Ça demande donc une confirmation en allant un peu enquiquiner Johannes Boe dès ce jeudi, cette affaire.

>> Retrouvez-nous dès 16 heures pour ce sprint masculin de Nove Mesto, avec un départ à 16h15.