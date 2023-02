Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Fillon Maillet peut-il finir sur un coup d’éclat face à Johannes Boe ?… Suivez la mass start avec nous…

08h00 : Coucou les biathlix !

Hello tout le monde, comment va-t-on faire à partir de lundi pour se lever sans avoir d’épreuve de championnats du monde de biathlon à suivre ? Ça va être rude pour vous aussi ? Tâchons donc de profiter bien comme il faut de cette dernière journée de dimanche qui s’annonce passionnante. Au programme, on aura d’abord droit à 12h30 à la mass start masculine. Celle-ci pourrait encore consacrer un peu plus Johannes Boe, qui survole les Mondiaux et cette saison de biathlon comme ce n’est pas permis. OK, on n’a rien contre la domination du Norvégien (encore que), mais il faut l’avouer : ON VEUT VIBRER AVEC QFM pour ce final. Le Jurassien nous a déjà bien bluffés mardi sur l’individuel hommes, où il a fini au pied du podium. Mais surtout, malgré une saison de la confirmation (très) difficile, Quentin Fillon Maillet s’est transformé en immense patron samedi, au moment de résister au retour du glouton scandinave pour propulser le relais masculin tricolore sur le toit du monde. Et allez, sur sa lancée, la chance de médaille en solo pour QFM est peut-être là sur ces Mondiaux. Ajoutez à cela une éventuelle grosse surprise avec Emilien Jacquelin, très costaud samedi, Fabien Claude ou Antonin Guigonnat… On va tout faire pour vous régaler avec ce scénario en tout cas (pas impossible que ça ne dépende pas trop de nous ceci dit). A toute !

>> Rejoignez-nous par ici dès 12h15 ce dimanche, avant un départ à 12h30.