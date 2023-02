Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Nos Français peuvent-ils gêner le monstrueux Johannes Boe ?… Suivez l’individuel masculin avec nous…

14h22 : Un petit point Evelyne Dhéliat s’impose : 7,8 °C à l’instant à Oberhof (Allemagne), à huit minutes du départ donc. Non, non, nous n’en sommes pas personnellement, ne vous emballez pas.

14h15 : Salut les gens ! On se retrouve comme prévu pour vivre l’exploit d’Emilien Jacquelin ensemble. Bon, ok il est au-delà de la 20e place en moyenne sur ses dix dernières courses en individuel… Mais on est team optimiste par ici (ou on fait bien semblant quoi).