Biathlon EN DIRECT : Anaïs Chevalier sur le podium provisoire, Julia Simon bien placée... Suivez le sprint dames de Nove Mesto...

Welcome back sur le 2.738e live de biathlon dans l’histoire de 20 Minutes. Alors que la Coupe du monde féminine reprend, ce vendredi (16h10) avec le sprint, on a une petite émotion particulière : on n’était pas nés lors du dernier globe de cristal remporté par une Française, à savoir Sandrine Bailly en 2005. Booooon, il n’est pas impossible que l’effet de style de cette stat ait été grossi (pense-bête: évite les vannes/refs des nineties dans ce live pour faire illusion). Revenons au bibi : à 26 ans, Julia Simon est totalement bluffante cette saison et elle caracole en tête de cette Coupe du monde. Il ne reste plus que trois étapes, en comptant Nove Mesto (République tchèque) à partir de ce vendredi, et notre biathlète savoyarde a 76 points d’avance sur la Suédoise Elvira Oeberg au général. La récente championne du monde de la poursuite va devoir reprendre au mieux sur ce sprint de 7,5 km, afin de ne pas voir son avance méchamment fondre au général. Allez, on se dit à très vite par ici.

>> Rejoignez-nous dès 16 heures pour vous mettre dans l’ambiance, avant un départ à 16h10.