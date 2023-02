C’est « avec tristesse, mais apaisement » qu’Emilien Jacquelin a annoncé ce mercredi matin sur Instagram qu’il mettait un terme à sa saison de Coupe du monde de biathlon. « Le réservoir est vide », a résumé le double médaillé d’argent aux JO-2022. « Alors qu’il reste encore trois épreuves de Coupe du monde à disputer, Emilien, actuellement 10e du classement général provisoire dominé par Johannes Boe, ne s’estime plus en mesure de pratiquer son sport comme il le souhaite, c’est-à-dire au plus haut niveau et en capacité de jouer des titres », a également expliqué son agence de communication.





« Un manque de fraîcheur physique et mentale l’empêche de se sublimer et de pratiquer sa discipline avec le niveau d’excellence souhaité », précise le communiqué, qui intervient trois jours après la fin des championnats du monde de biathlon disputés à Oberhof (Allemagne).





Agé de 27 ans, Emilien Jacquelin réalise une saison décevante, loin de sa cinquième place au classement général de la coupe du monde en 2020 et 2022. S’il a décroché l’or aux Mondiaux samedi avec le relais masculin tricolore, il est passé au travers sur toutes les courses individuelles (36e au sprint, 37e à l’individuel et 20e à la mass start), et il n’a pas été aligné sur la poursuite. Un long repos ne pourra donc pas lui faire de mal, avant d’espérer de meilleurs lendemains la saison prochaine.