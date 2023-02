« Allez, une minute de repos… Enfin perso, j’aime bien faire des pompes à ce moment-là. » Deux fois par semaine depuis octobre dernier, Yoann Stuck mène la vie dure à un groupe d’entraînement d’une dizaine de coureurs qu’il retrouve dans le 5e arrondissement de Lyon et à Ecully (Rhône). « J’essaie de motiver les Lyonnais à aller dehors, explique ce traileur élite. La ville propose de beaux petits chemins et entre les deux collines, on peut vraiment s’amuser et trouver du dénivelé. » C’est aussi le moyen pour lui de préparer au mieux une saison 2023 qu’il a planifiée « dans un format roulant ».

Car à tout juste 40 ans, Yoann Stuck s’est fixé un nouveau drôle de challenge : participer pour la première fois de sa vie au Marathon de Paris. Un étonnant virage de 42,195 km pour un athlète habitué à des performances sur des trails alliant gros dénivelés et souvent longues distances. Depuis un an, le Lyonnais s’est ainsi hissé sur le podium de l’Ecotrail de Paris (79 km et 1.450 m de D +), de l’Ardèche trail (57 km et 2.400 m de D +), et de l’Ut4M (177 km et 13.000 m de D + en quatre étapes). En décembre, il s’est même imposé sur le Half Marathon des Sables au Pérou, avec 120 km (1.440 m de D +) parcourus en trois étapes et 10h30 au total. Avant de se lancer sur une éco-aventure similaire en Turquie en mai, il sera donc à Paris le 2 avril.

« A des années-lumière des meilleurs marathoniens »

Et ce, avec pour seul précédent sur la distance reine de la route un chrono en 2h33, synonyme de victoire ce jour-là, lors du premier Marathon des vins de la Côte Chalonnaise en 2017. « Là, je voudrais boucler ce marathon en moins de 2h30. Je veux montrer que je peux être polyvalent, et donc performant en ville », résume le conseiller de vente dans la boutique de running Spode, située en plein centre-ville de Lyon. Ce spécialiste des 80-100 km en montagne avoue « ne même pas connaître les meilleurs temps du Marathon de Paris ». Avant d’écarquiller les yeux lorsqu’on lui annonce que le record, signé par le Kényan Elisha Rotich en 2021, est de 2h04.

J’ai l’habitude de courir sur des distances beaucoup plus longues et je suis à des années-lumière des meilleurs marathoniens, indique-t-il. Je serai dans ma bulle et je courrai pour moi, à l’allure nécessaire pour passer sous les 2h30. C’est la discipline où il faut le plus de régularité et d’humilité. Je vais un peu baisser la tête au départ et laisser les Kényans partir devant. Leurs foulées aériennes sont belles à voir, ça n’a rien à voir avec mes grosses cuisses ! »

En décembre, Yoann Stuck a remporté le redoutable Half Marathon des Sables au Pérou (120 km et 1.440 m de dénivelé positif). - HMDS

Pas de sas préférentiel à Paris

Le plus célèbre barbu du monde du trail ne manque pas d’humour, ni d’enthousiasme, avant de s’attaquer à ce challenge : « Ça me fait plaisir de découvrir le marathon de Paris, qui est historique, et qui a l’avantage d’être programmé en début de saison. Il ne me plante donc pas du tout ma prépa pour le trail. » Celui-ci doit par contre évidemment changer ses entraînements depuis quelques semaines, en y intégrant « des séances sur piste ». Mais au fait, un traileur élite peut-il espérer être très performant à moyen terme sur route ? « Jim Walmsley court quand même le semi en 1h02 », rappelle Yoann Stuck, déterminé à montrer que les mondes de la course à pied sur route et du trail n’ont pas à être cloisonnés.

« On remarque que beaucoup d’athlètes passent de la course sur route au trail, et je trouve ça marrant de casser les codes en faisant le chemin inverse », sourit le Lyonnais. Il n’empêche que ce dernier se heurte à une difficulté majeure en vue du 2 avril. « Je ne pourrai pas être dans un sas préférentiel (2h30) de coureur élite car aux yeux de l’organisation, je n’ai aucune course pour y justifier ma présence, confie-t-il. J’ai par exemple gagné la Traversée des Dentelles de Montmirail (21 km) en 1h14, mais cette épreuve ne peut pas être prise en compte en vue du marathon de Paris. »

Yoann Stuck, ici lors de l'édition 2022 de l'Ut4M, qui traverse les quatre massifs de la région grenobloise. - Benoit Audigé

« Je fumais 30 cigarettes par jour »

Yoann Stuck n’en est plus à une difficulté près dans son « parcours atypique ». « En 2010, je pesais 95 kg, je fumais 30 cigarettes par jour depuis onze ans et j’enchaînais les pintes de whisky coca en soirée, raconte le gaillard, qui vivait alors près d’Avignon. Et comme je bossais les soirs chez un pizzaïolo, je tournais à minimum une pizza par jour… »

Le changement de cap a donc été total pour l’actuel traileur de haut niveau, qui pèse désormais 70 kg. Un an après sa découverte du marathon de Paris, Yoann Stuck aimerait s’attaquer, pour la première fois en 2024, à une autre course mythique, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), dans son format phare de 170 km (et 10.000 m de dénivelé positif). Un grand écart qui colle parfaitement au personnage.