View this post on Instagram

Une clope, un sky, et plus si affinités... Une ancienne époque que je ne regrette pas mais qui m’aide énormément maintenant. À bloc ! - A cigarette, a whisky, and more if affinities ... An old era, I have not regret but that helps me now. I am on fire ! - #fatboy #anotherlife #healthy #healthylifestyle #newlife #healthylife #baouwers #determination - 📸 @nicolas.castineira | @manuel_ferrigato