Kévin Cembellin a sorti du placard ses baskets il y a un an environ, avec l’envie un peu folle mais partagée par un de ses collègues de travail, de se risquer à courir des marathons. A 32 ans, ce technicien méthodes dans l’aéronautique vit à Blanquefort, en Gironde, et s’entraîne jusqu’à quatre fois par semaine en vue de sa participation au marathon de Paris (42.195 km), le dimanche 2 avril, aux côtés de plus de 60.000 coureurs.

Avec son collègue, ils s’étaient mis au défi de se faire envoyer un dossard par l’un des partenaires de l’événement. « J’ai raconté dans une lettre à 20 Minutes ma passion pour la course à pied et le fait que cela me travaillait depuis longtemps de me lancer dans un marathon, raconte Kévin Cembellin. J’étais surpris et content qu’on me réponde favorablement. » Le trentenaire girondin va donc concourir en portant les couleurs de votre journal, ce qui va le « booster » un peu. On lui souhaite.

Un défi personnel

Après deux marathons l’année dernière à Biarritz et dans le Médoc, il retient une « super ambiance et un dépassement de soi incroyable à vivre ». S’il juge ces temps, 4h40 et 4h50 « pas extraordinaires », il prend vraiment la course comme une aventure personnelle. « Je me suis mis comme objectif de passer sous les quatre heures, raconte-t-il. J’aimerais bien faire un temps un peu record pour moi, dans la capitale ».

A l’adolescence, Kévin Cembellin faisait partie d’un club d’athlétisme mais pour préparer ces marathons, il est son propre coach. « J’ai eu une petite fille [âgée de trois ans aujourd’hui] et pendant la grossesse et le confinement j’ai arrêté le sport. J’ai pris un peu de poids pendant cette période alors j’ai voulu me reprendre un peu en main. » Le trentenaire ne fait pas les choses à moitié et commence à se remettre intensément à la course pour participer, en mai 2022 au marathon de Biarritz. « Les premières sorties étaient difficiles, reconnaît Kévin Cembellin. Quand il fait froid, on se dit qu’on serait mieux dans son canapé, mais après j’y ai pris goût et maintenant c’est un besoin. »

Hygiène de vie et discipline

Comme il commence tôt son travail, il termine vers 15h30, ce qui lui laisse du temps en fin d’après midi pour aller courir en forêt, sur les pistes cyclables et les sentiers longeant les vignes, près de chez lui. Il court environ une heure et jusqu’à 1h50 pour les sorties les plus longues. « Je fais de la course en fractionné, des sorties courtes et longues mais je ne cours pas plus de 20 km, ce n’est pas conseillé, dans le but de préserver ses forces », explique-t-il. Cette fois à Paris, sa famille ne pourra pas être présente mais elle vient parfois l’encourager lors de ces entraînements, le suivant à vélo.

Kevin Cembellin, à l'entraînement sur les chemins girondins longeant des vignes, va participer au marathon de Paris 2023 avec un dossard « 20 Minutes ». - E. Provenzano

Avec Biarritz, il a commencé par une course, réputée compliquée à cause du dénivelé. Ce sera moins le cas à Paris et il a l’avantage de l’expérience. « Il faudra que je boive un peu plus régulièrement et en plus petite quantité. » S’il fait déjà attention à son régime alimentaire, riche en légumes et en fruits, un mois avant le début ce sera un menu un peu plus strict, et seulement de l’eau en boisson. Pour son dernier repas avant de s’élancer, ce sera des pâtes complètes pour tenir sur la longueur.

A moins de deux mois de l’échéance, Kévin Cembellin ne paraît pas du tout stressé et même détendu. « Les professionnels arrivent en seulement deux heures mais c’est leur travail en quelque sorte, relativise-t-il. Moi j’en serai à la moitié du trajet environ, à ce moment-là. » Il hésite à poser une journée de congé le lendemain. « Les jambes sont un peu tendues après un tel effort », avance-t-il en souriant. Sans blague.