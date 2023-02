Dimanche 2 avril, des milliers de coureurs amateurs et professionnels vont traverser la capitale pour espérer franchir la ligne d’arrivée du marathon de Paris. Pour appréhender les 42,195 km dans les meilleures conditions, il ne faut rien laisser au hasard.

Coach sportif et coureur du marathon de Paris pour 20 Minutes, Sébastien Bailleul donne quelques conseils fondamentaux pour préparer au mieux cette épreuve, réaliser la meilleure performance possible et éviter les blessures. Habitudes alimentaires, choix des chaussures, préparation physique, pires erreurs… Le coach sportif nous fait un rapide résumé de ce qu’il faut savoir pour maximiser ses performances.