Au stade Vélodrome,

Aie, aie, aie, celle-ci pourrait faire très mal. Le Paris Saint-Germain s’est incliné 2 buts à 1 mercredi soir face à l’Olympique de Marseille en huitième de finale de Coupe de France, un premier revers à Marseille depuis plus de onze ans pour les Parisiens ! Et déjà le troisième de l’année 2023, après Lens et Rennes, en championnat. Une défaite du PSG sur la scène française est toujours un petit retentissement, mais celle-ci « fait mal » face à leur « grand adversaire, dans un match de Coupe », comme l’a admis Marquinhos au micro de France 3. Une élimination en Coupe de France, à moins d’une semaine de la Ligue des champions face au Bayern Munich.









Les hommes de Galtier sont toujours aussi inquiétants, tant ils se sont fait dominer par les Marseillais, sauf en terme possession. Dès le début du match, ils ont été étouffés par le pressing incroyable de l’OM, au point de voir Donnarumma subir des salves marseillaises avec pas moins de six tirs cadrés. Ils ont quand même eu « des espaces » et sont parvenus à « se créer des situations », selon leur entraîneur, comme sur cette frappe de Nuno Mendes (4e) dès le début du match, ou ce poteau de Neymar, en fin de première période (39e).

Une erreur de Neymar payée cash

Et c’est finalement un défenseur, Sergio Ramos, qui a permis à son équipe de recoller au score grâce à un bon coup de crâne sur un corner assez chanceux obtenu par le PSG (45+1). On se demande encore si le ballon a vraiment touché la semelle de Rongier sur la frappe précédente de Messi. Mais l’Espagnol ne s’est pas fait prier pour se rattraper du penalty concédé sur Under, et transformé par Sanchez (31e). Un score nul à la pause, bien payé tant les Parisiens se sont fait manger physiquement.

Au retour des vestiaires la physionomie du match a un peu changé, mais « malheureusement [ils se sont pris] un but un peu stupide », selon Christophe Galtier, à cause de « quelques erreurs qui ont coûté cher », selon le capitaine Marquinhos. Surtout une, de Neymar, sur une touche parisienne, qui perd le ballon en voulant faire un geste technique. Une erreur immédiatement punie par Malinovskyi, d’une frappe de mule pour transpercer Donnarumma, très sollicité mercredi soir (57e).

Se « nettoyer les têtes » face à beaucoup d’inquiétudes

Dès lors, les Marseillais ont reculé en « bloc bas », et les Parisiens n’ont jamais su trouver la réponse. « On a été pauvres sur un plan offensif, on a bloqué nos latéraux, et notre jeu combiné n’est pas passé », a regretté Christophe Galtier, dont le choix de faire rentrer Hugo Ekitike, véritable attaquant, n’a pas plus payé que de positionner Vitinha derrière Messi et Neymar.

Et le PSG n’a jamais réussi à revenir, malgré un bon dernier quart d’heure à pousser. « Maintenant il faut nettoyer les têtes, que cette déception ne soit pas un poids, on ne peut plus rien y faire, on est éliminés ce soir », n’a pu que constater Christophe Galtier. Marquinhos a bien conscience de devoir « faire mieux, continuer à travailler et aller de l’avant », mais cette nouvelle défaite à moins d’une semaine d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, inquiète. Parce que les Parisiens ont été largement bousculés dans l’impact en première, parce qu’ils n’ont jamais su trouver la solution en deuxième, et parce que Neymar, et dans une moindre mesure Messi, a affiché un faible niveau.