Quand on commence à s’intéresser à la NBA, c’est le genre de record qu’on pense ne jamais pouvoir être battu. Celui du nombre de points inscrits en carrière, détenu par Kareem Abdul-Jabbar depuis près de 40 ans et ses 38.387 pions. Et puis débarque LeBron James en 2003, avec l’étiquette du nouveau Michael Jordan - un débat toujours d’actualité pour savoir lequel est le meilleur - et 20 ans plus tard le record historique est en passe de tomber.

LeBron James, conscient de pouvoir battre « l’un des plus grands records dans le sport en général, l’un de ceux dont on pense qu’il ne tombera jmais », pourrait entrer un peu plus dans l’histoire dans la nuit de mardi à mercredi contre Oklahoma, puisqu’il ne lui manque plus que 36 points pour dépasser son illustre aîné. Ou ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi, contre Milwaukee.









Les statistiques du « Choosen One » sont impressionnantes. Il est quadruple champion NBA (avec Miami, Cleveland et Los Angeles) et quadruple MVP (meilleur joueur) de la saison régulière (2009, 2010, 2012 et 2013), sans même parler de ce record bientôt envoyé aux oubliettes.

Mais c’est surtout sa longévité qui impressionne, alors qu’il dispute sa 20e saison au plus haut niveau ! Et sans jamais baisser de rythme puisqu’il tourne à 30 points de moyenne, 8.5 rebonds et 7.1 passes décisives par match. A titre de comparaison, Kareem Abdul Jabbar devait se contenter de 17,5, 14,6 et 10,1 points de moyenne par match lors de ses trois dernières saisons. Quand Michael Jordan en inscrivait une vingtaine, en moyenne, lors de son retour avec Washington entre 2001 et 2003.

1.5 millions de dépenses annuelles pour son corps

A 38 ans, LeBron James a désormais passé plus d’années sur les parquets NBA, qu’en dehors. Et ce n’est pas le fruit du hasard, loin de là. « Alors que beaucoup ne le font pas, il dépense beaucoup d’argent pour prendre soin de son corps. Beaucoup de personnes pensent que ce sont des grosses dépenses, mais elles lui permettent d’en faire encore plus, sur une longue période », expliquait à Bleacher Report Mike Miller, son coéquipier à Cleveland.

LeBron James aurait même confié à Maverick Carter, un associé, dépenser pas moins d’1.5 millions de dollars par an, pour prendre soin de son corps. Des dépenses pour employer des masseurs, des chefs, des entraîneurs, mais aussi pour équiper sa maison d’une salle d’entraînement, réplique de celles des Cavaliers ou du Heat, ses précédentes franchises NBA. Il est aussi réputé pour être l’un des premiers athlètes à s’être équipé d’une chambre de cryothérapie pour faciliter sa récupération, et il est friand des chambres hyperbares pour réoxygéner son corps. Il n’hésite pas non plus à porter des vêtements de compression et des electros stimuli lorsqu’il prend l’avion pour les matchs à l’extérieur. Seul écart que la star s’octroie, un peu de vin rouge de temps en temps.

C’est un scientifique du sport. Il pense à son corps comme un médecin, un mécanicien et un scientifique et il y investit en conséquence », résumait à NBCNews Jeff Bercovici, journaliste et auteur de Play On : The New Science of Elite Performance at Any Age.

Devenir le premier joueur à jouer en NBA avec son fils

Autre symbole de sa longévité, LeBron James a affronté depuis son arrivée en NBA neuf duos père fils, comme l’a chambré le rookie des Houston Rockets, Jabari Smith, début janvier : « Tu as joué contre mon père lors de ton premier match NBA, tu te sens vieux, non ? », lui a lâché le gamin sur le parquet. « Je me suis senti extrêmement vieux quand Jabari Smith m’a dit ça. Je suis béni de pouvoir jouer aussi longtemps et affronter plusieurs générations », a répondu après coup la star.

Lui qui joue pour battre des records ne devrait pas se contenter de dépasser le nombre de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Pour prolonger encore sa longévité, LeBron James vise désormais un nouvel exploit, encore jamais réalisé : celui de jouer en NBA avec son propre fils, Bronny, attendu à la draft 2024.