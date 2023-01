On peut avoir signé une incroyable saison 2021-2022, conclue à une 6e place en Ligue 1 totalement inattendue pour le RC Strasbourg, et être « mis à pied à titre conservatoire » huit mois plus tard. C’est la douloureuse expérience que vient de vivre Julien Stéphan ce lundi. « Le président Marc Keller a notifié à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire, explique le club alsacien dans un communiqué. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet. »









Jusque-là adjoint de Julien Stéphan, ce dernier va tenter d’inverser dans les prochains jours une spirale extrêmement négative, en attendant sans doute une signature sur le banc. Strasbourg est actuellement 19e de Ligue 1, avec un seul succès au compteur (2-3 le 9 octobre à Angers) en 17 journées. L’élimination en Coupe de France, dès les 32es de finale, vendredi contre le SCO (0-0, 4-5 aux t.a.b.), a été le coup dur de trop pour l’entraîneur de 42 ans.

L’ancien coach rennais, qui était sous contrat jusqu’en 2024 à Strasbourg, s’était donc distingué pour sa première année à la Meinau, en luttant jusqu’au bout pour une qualification européenne, et non pour le maintien. Un superbe parcours qui avait valu à Julien Stéphan de faire partie en mai des cinq nommés au trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison. C’était avant la dégringolade des derniers mois.