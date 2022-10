Officiellement, Novak Djokovic est le 7e joueur mondial. Officieusement, le Serbe mérite bien mieux que son classement actuel à l’ATP, tronqué par la non-attribution de points à Wimbledon, qu’il a remporté cette année. « Djoko » s’est imposé sans trembler ce dimanche en finale de l’ATP 500 d’Astana, au Kazakhstan, face à Stefanos Tsitsipas (6e mondial) en deux manches (6-3, 6-4).

Il s’agit du 90e tournoi remporté par l’homme aux 21 titres en Grand Chelem, le quatrième de l’année et le deuxième d’affilée après Tel-Aviv. L’ancien (et futur ?) n°1 planétaire reste à 13 longueurs du néoretraité Roger Federer et à 19 du recordman Jimmy Connors.

Des tournois ratés pour cause de non-vaccination

Mais il ne s’est pas rendu la tâche facile en ratant des compétitions à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid, comme les derniers Open d’Australie et US Open.









Assuré de participer au Masters de Turin, du 13 au 20 novembre, Djokovic affiche une forme resplendissante. Il n’a lâché qu’un set à Tel-Aviv puis à Astana, ce samedi en demi-finale face à Daniil Medvedev, contraint à l’abandon alors que le Russe se trouvait à deux points de la victoire (6-4, 6-7).