Pas dit que le détail suffise à entamer la joie d’un 21e sacre en Grand Chelem pour Novak Djokovic, surtout après ses mésaventures australiennes et sa déception parisienne, pendant que son plus grand rival, Rafael Nadal, faisait le break dans la course au GOAT. Mais il est bien agaçant en soi de chuter à la 7e place mondiale quand on vient de rouler à nouveau sur la concurrence à Wimbledon, aucun point n’ayant été attribué dans l’édition 2022 du prestigieux tournoi sur gazon.

Le Russe Daniil Medvedev reste numéro 1 mondial, alors qu’il n’a pas eu le droit de jouer à Wimbledon, les organisateurs ayant décidé d’exclure tous les joueurs et joueuses russes et bélarusses en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Opposée à cette décision des dirigeants du tournoi londonien, l’ATP a décidé de ne pas y distribuer de points au classement mondial.

Nadal gagne une place

Djokovic a donc perdu les 2.000 unités de sa victoire de l’an dernier en finale de Wimbledon contre Matteo Berrettini. L’Italien, forfait cette année en raison d’une contamination au Covid-19, perd lui aussi quatre places et se retrouve 15e.

Quant à Nick Kyrgios, battu par Djokovic en finale dimanche sur le Centre Court, il perd cinq places pour rétrograder au 45e rang. Le principal bénéficiaire de l’absence de points distribués à Wimbledon cette année est Rafael Nadal, forfait pour les demi-finales en raison d’une déchirure abdominale, qui gagne une place et retrouve le Top 3.