Revoir les images donne des frissons. Pierre Gasly a frôlé le drame ce dimanche sur la piste de Suzuka, au tout début d’un Grand Prix du Japon immobilisé dès le troisième tour à cause de la pluie. Alors que la visibilité était très limitée, le pilote AlphaTauri est passé à toute vitesse à quelques mètres d’une grue de levage non signalée, venue évacuer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz. Un événement survenu en pleine confusion – qui a régné du début à la fin de ce GP – alors que la course venait d’être neutralisée, et que le drapeau rouge renvoyait tous les concurrents vers les stands.





...#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/WiUs0iJpcN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’incident a forcément rappelé la terrible collision dont avait été victime sur la même piste Jules Bianchi en 2014. Sur un circuit également détrempé, le jeune Français avait percuté une grue qui dégageait la F1 d’Adrian Sutil. Il était décédé des suites de ses blessures neuf mois plus tard. Philippe Bianchi, le père de Jules, a d’ailleurs réagi sur Instagram : « Aucun respect pour la vie du pilote, aucun respect pour la mémoire de Jules. Incroyable ! »

« Totalement inacceptable » pur Sergio Pérez

Gasly s’est exprimé sur le même ton à l’issue d’une course très compliquée pour lui, si l’on ajoute ce panneau de pub venu se ficher devant sa voiture en tout début de course, et sa morne 17e place finale.

C’est irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille, envers tous ceux qui font de la course », a pesté le Normand sur Canal+.

Avant de poursuivre : « Je suis déjà heureux d’être en vie, qu’il ne se soit rien passé. C’est exactement à l’endroit où Carlos [Sainz] a perdu la voiture. Il n’y avait aucune indication. On en a déjà parlé des millions de fois, c’est ce qu’il y a de plus dangereux. Je ne vois pas pourquoi on n’a pas attendu une minute que les voitures entrent au stand pour mettre le tracteur sur la piste. »

Pendant la longue interruption d’un Grand Prix qui a sacré Max Verstappen double champion du monde, des collègues de Gasly ont également fait entendre leur colère sur Twitter : « Comment faire comprendre qu’on ne veut plus voir de grue sur la piste ?, a lancé Sergio Pérez, deuxième à Suzuka sur sa Red Bull. Ce qui est arrivé aujourd’hui est totalement inacceptable ! J’espère que c’est la dernière fois que je voie une grue sur la piste ! »

Des pilotes en colère, Gasly convoqué

« WTF. Comment cela est-il arrivé ?, a lâché pour sa part Lando Norris (McLaren). Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a quelques années. Nous risquons nos vies, surtout dans de telles conditions. Nous voulons courir. Mais cela… Inacceptable. »

Habitués aux décisions à l’emporte-pièce, les commissaires de course ont convoqué Gasly pour lui demander des explications. Selon eux, ce dernier a violé l’article 57.2 du règlement qui régit la Formule 1, en « allant jusqu’à 250 km/h » sous le régime du drapeau rouge après avoir franchi l’endroit de l’accident de Sainz.









« J’ai respecté tout ce qu’il fallait, a réagi le pilote AlphaTauri. Ils ont sorti le drapeau rouge 50 mètres avant que je passe le tracteur. Si je saute sur les freins à ce moment-là, il y a encore plus de chances que je décède aujourd’hui. » Apparemment, les commissaires n’ont jamais entendu parler d’aquaplaning.