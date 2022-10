La fin du suspense sur l’avenir de Pierre Gasly. Le pilote français de Formule 1 s’est engagé avec Alpine à partir de la saison prochaine, « pour plusieurs années », apprend 20 Minutes de l’écurie française, et de l’agent du pilote. Après neuf ans passés chez RedBull, le pilote de 26 ans « franchit une étape importante dans sa carrière », en rejoignant l’écurie Alpine, actuellement 5e du championnat des constructeurs, juste derrière McLaren.





BWT Alpine F1 Team: Liked by @PierreGasly 💙 pic.twitter.com/8DgNUpGJAE — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2022







« Piloter pour une équipe française est très spécial »

« Je suis ravi de rejoindre la famille Alpine et de commencer un nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1. Piloter pour une Equipe Française est quelque chose de très spécial. Je connais les forces d’Alpine, après avoir couru contre leurs voitures les années passées, et clairement, leurs progrès et ambitions sont impressionnants », se réjouit le pilote, sans oublier de remercier RedBull.

Pierre Gasly et Esteban Ocon, pilote actuel d’Alpine, formeront dès l’année prochaine « la première entité 100 % française en F1 depuis 1995 ». L'écurie basée à Dieppe et à Enstone, en Angleterre, était à la recherche de son deuxième pilote depuis l’annonce du départ de Fernando Alonso chez Aston Martin. Pierre Gasly espère « donner le maximum et utiliser toute [s]on expérience pour [se] battre pour des podiums ». Sa collaboration avec Esteban Ocon sera scrutée de près, après des tensions entre les deux pilotes dans les catégories inférieures.