C’était l’événement à ne pas rater ce week-end. Près de 40.000 spectateurs étaient présents samedi dans les tribunes du circuit du Mans pour assister à la première édition du GP explorer à laquelle ont participé des youtubeurs sur des F4, a annoncé l’Automobile club de l’ouest (ACO).

« La première édition de GP Explorer, course qui a réuni 22 créateurs de contenus digitaux sur le circuit Bugatti, a été remportée par Sylvain Vilebrequin. Cet événement a réuni près de 40.000 spectateurs », a indiqué l’ACO, qui organise les courses sur le prestigieux circuit de la Sarthe, sur son site Internet.

Squeezie décroche la 5e place

« Une première mondiale largement suivie sur Twitch. La chaîne de Squeezie a d’ailleurs enregistré un record d’audience avec plus d’un million de viewers, record historique en France », a ajouté l’ACO. Après avoir disputé des essais libres et qualificatifs samedi matin, les 22 pilotes se sont affrontés à l’occasion d’une course de quinze tours.









Squeezie, qui compte plus de 17 millions d’abonnés sur YouTube et instigateur de cette course, s’est classé en cinquième place, d’après la même source. Des concerts de Bigflo & Oli, Myd et Bianca Costa ont animé l’après-midi avant le départ de la course qui a eu lieu à 17 heures.