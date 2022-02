Cyprien a posté dimanche une vidéo «Je vous dis tout», un incontournable des YouTubeurs, où il a annoncé deux grosses nouvelles, à savoir la naissance de son premier enfant il y a quelques jours et le développement de son premier long métrage, avec Gaumont. Mais ce n’est pas ce qui a retenu le plus l’attention de ses followers. Lui-même a avoué que c’était la question qu’on lui posait le plus souvent : pourquoi on ne le voit plus avec Squeezie, et donc que devient leur chaîne commune Bigorneau et Coquillages ?

j’étais prêt à tout sauf à ça entre cyprien et squeezie pic.twitter.com/fqrKJpZ7qV — 𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦𝗨𝗞𝗘 (@eightsuke_) February 13, 2022

« Cela a été dur à encaisser »

Or, la réponse risque d’en surprendre et décevoir plus d’un. « Depuis deux ans et demi, Lucas [le vrai prénom de Squeezie] m’a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles, raconte Cyprien. Il voulait évoluer sans m’avoir dans son entourage. C’est ce qu’il a fait. Je ne vais pas vous mentir, cela a été dur à encaisser. Aujourd’hui, je me fais une raison, je rebondis. Cela sert à rien d’en avoir honte, y a le reste qui roule. Mes amis, ma famille, mes projets. »

Avant de conclure : « Certains seront sans doute déçus, mais vous ne le serez jamais autant que moi ». Dans les commentaires et sur les réseaux, les fans expriment depuis leur désarroi et leur tristesse, et se demandent quelle est la version de Squeezie.