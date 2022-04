Il avait promis qu’il le ferait. Lors du Z Event 2020, Squeezie avait assuré qu’il organiserait une compétition de Formule Renault entre streameurs s’il atteignait les 100.000 euros de dons. Deux ans plus tard, la proposition qui n’existait que sur le papier va prendre vie. Ce jeudi, le youtubeur a annoncé qu’il se rendrait sur le circuit Bugatti au sud de la ville du Mans pour affronter une vingtaine de créateurs de contenus.

Le Grand Prix Explorer est le nom de la première compétition automobile opposant des vidéastes et des influenceurs issus de YouTube, Twitch et Instagram. Après plusieurs séances d’entraînement, la course sera proposée en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie le samedi 8 octobre prochain, commentée par Doigby et Kameto.

« Il s’agit d’un grand prix de Formule 4 diffusé en live sur Twitch », a annoncé Lucas Hauchard ce jeudi soir en expliquant la logistique de cette course. En clair, le public pourra regarder les essais libres et les qualifications le matin, puis la course et la remise des prix l’après-midi.

Des compétiteurs aux millions d’abonnés

Celui qui vient de sortir sa première bande dessinée fera équipe avec Gotaga. Ensemble, ils vont tenter d’arriver en tête de la compétition devant Depielo et Valouzz, Joyca et Théo Babac, Xari et Domingo, Amixem et Etienne Moustache, Djilsi et Manon de la chaîne Allons Rider, Le Bouseuh et Kaatsup, Sylvain et Pierre de la chaîne Vilebrequin, Seb la Frite et Maxence et, pour terminer, Deujna et Dobby. Une onzième équipe mystère sera également annoncée dans quelques jours.

Et puisque Squeezie ne plaisante pas et voit les choses en grand, le Grand Prix Explorer sera encadré par l’Automobile Club de l’Ouest, qui organise les 24 Heures du Mans depuis 1923, et les professionnels du sport automobile. Devant plus de 50.000 viewers, Squeezie a d’ailleurs montré le tracé du circuit de 4,185 kilomètres et expliqué les différentes phases d'apprentissage à savoir la préparation physique, les sessions de roulage et le passage du permis F4.