De notre envoyé spécial sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet,

Charles Leclerc seul face au RedBull, dimanche. Le pilote Ferrari Charles Leclerc a décroché la pôle position ce samedi après-midi sur le circuit Paul Ricard, au Castellet (Var), pour le Grand Prix de France. Dominatrices depuis le début du week-end, les Ferrari ont réédité leurs performances sous une chaleur de plomb avec 30 degrés dans l’air, pour 54 degrés en piste. Le Monégasque a (enfin) été bien aidé par son coéquipier Carlos Sainz, qui lui a offert deux jolies aspirations pour assurer la pôle, avec un temps de 1.30.872'. « Merci à Carlos », a glissé Charles Leclerc dans sa radio à l’issue de la séance, reconnaissant le travail effectué par son coéquipier.

Déception pour les Français

Mais l’Espagnol ne pourra pas renouveler son aide dimanche pour la course puisqu’il partira du fond de la grille après avoir utilisé un quatrième moteur. Charles Leclerc devra donc se battre seul, pour au moins une grande partie du Grand Prix, face aux deux RedBull de Max Verstappen, 2e et Sergio Perez, 3e. Lewis Hamilton est 4e, devant son coéquipier George Russell.

Côté Français, grosse déception pour Pierre Gasly éliminé dès la première séance de qualification pour seulement 16 dixièmes de seconde. Une performance d’autant plus cruelle que le normand avait réalisé de très bonnes séances d’essai avec les évolutions enfin apportées par son écurie Alpha Tauri. Mais le français partira de la 14e place, pour la course dimanche, puisque Carlos Sainz et Kevin Magnussen partiront tous les deux du fond de la grille pour avoir changé de moteur. Son compatriote, Esteban Ocon, ne fait pas beaucoup mieux au volant de son Alpine avec un 12e temps, qui lui permettra néanmoins de partir 10e dimanche.