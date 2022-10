F1 GP de Singapour EN DIRECT : Première safety car après un accrochage entre Latifi et Zhou... Suivez la course avec nous

15h32 : Sainz a profité de cette safety car pour revenir au cul de Leclerc et Perez, Verstappen place direct un coup d'accélérateur et récupère sa huitième place initiale.

15h25 : 8e tour de course et voilà la première safety car à la suite de cet accrochage certains vont en profiter pour rentrer aux stands. Et Latifi va en profiter pour aller au coin, fin de course pour le fautif du jour.