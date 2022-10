F1 GP du Japon EN DIRECT : Déjà l'heure du sacre pour Verstappen ?

23h : VERSTAPPEN TIME DEMAIN AUX AURORES ?

Cette fois, on y est: en partant depuis la pole position dimanche au Japon, Max Verstappen (Red Bull) a une belle chance de s'offrir un deuxième titre de champion du monde d'affilée en Formule 1, après une année à se balader tous les week-ends.

Une victoire et le point du meilleur tour en course: voilà le scénario idéal qui assurerait le sacre au Néerlandais de 25 ans, qui a battu de 1/100e de seconde seulement Charles Leclerc (Ferrari) et partira devant le Monégasque en première ligne dimanche.

D'autres résultats peuvent aussi le voir couronné, mais cela dépendra de la performance de ses deux poursuivants au championnat: il doit prendre dimanche huit points de plus que Leclerc et six de plus que son équipier chez Red Bull, Sergio Pérez, distancés pour l'instant de 104 et 106 points respectivement. Bref, c'est quasi dans la poche pour le prodige néerlandais.