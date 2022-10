Il n’y aura pas de cinquième sacre sur la mythique Diagonale des Fous pour François D’Haene, le 21 octobre à La Réunion. L’ultra-traileur savoyard a en effet publié dimanche une vidéo sur son compte Instagram pour annoncer son forfait pour cette édition 2022. Il faisait figure de grand favori sur cette épreuve de 165 km et 9.576 m de dénivelé positif.





Le coureur de 36 ans ressent en effet encore « une douleur au pied handicapante », qu’il traîne depuis trois mois, juste avant sa deuxième place sur la Hardrock 100 (Colorado), derrière Kilian Jornet. Une IRM vient de révéler en septembre une blessure osseuse, au niveau du calcanéum, l’os du talon.

Il sera cette fois spectateur à La Réunion

« C’est un moment qui est très dur à vivre pour moi, confie-t-il. J’ai pris la décision de me reposer vraiment pour me ressourcer et récupérer. Renoncer à la Diagonale des Fous est la décision la plus sage même si elle est difficile à prendre. J’ai encore vraiment l’envie de courir dans les prochaines années. »









Comme il avait fait la promesse d’être sur place, le vainqueur des éditions 2013, 2014, 2016 et 2018 fera quand même le déplacement sur l’île de La Réunion dans deux semaines. Il assistera pour la première fois à la course en tant que spectateur, en espérant remettre ses chaussures de trail pour de bon dès le début de la saison 2023.