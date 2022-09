Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les clubs français en Ligue Europa. Après le carton plein de la première journée, Monaco, Nantes et Rennes ont connu une soirée compliquée, jeudi.

Les Bretons ont été les plus proches d’un bon résultat, mais après avoir mené 2-0 à la maison face à Fenerbahçe grâce à des buts de Terrier et Majer, ils ont laissé les Turcs recoller dans le temps additionnel (2-2). L'expulsion de Traoré n’a pas aidé.

Du mieux pour Nice, mais toujours pas de victoire

Plus tôt dans l’après-midi, Nantes et Monaco n’ont pas fait honneur à leur rang. Les Canaris se sont lourdement inclinés 3-0 à Bakou contre les champions d’Azerbaïdjan de Qarabag, et les Monégasques, qui pourtant avaient bien débuté en s’imposant 1-0 à Belgrade contre l’Etoile Rouge et restaient sur trois victoires d’affilée, se sont inclinés sur le même score au stade Louis-II contre les Hongrois de Ferencvaros. Une sombre soirée pour les deux clubs français qui rétrogradent à la troisième place de leur groupe.









Pas mieux en Ligue Europa Conférence, où Nice a de nouveau fait match nul à Belgrade face au Partizan (1-1), malgré l’ouverture du score précoce de l’Anglais Joe Bryan à la 2e minute. Affaiblis par l’absence de Delort, les Niçois ont tout de même montré qu’ils allaient mieux, après un début de saison pour le moins poussif.