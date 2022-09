L’AS Monaco, victorieuse chez l’Etoile rouge de Belgrade (1-0), le FC Nantes, qui a battu l’Olympiacos sur le fil (2-1), et Rennes, qui a gagné à Chypre (2-1), ont parfaitement débuté leur campagne en Ligue Europa, jeudi soir. La « mission coefficient UEFA » est bien lancée.

Monaco avait sûrement la tâche la moins aisée, avec un déplacement au Marakana, l’antre de l’Etoile Rouge de Belgrade. Chahutés, mais plus par le public que les joueurs serbes, très timorés, les Monégasques se sont montrés solides pour l’emporter grâce à un penalty de Breel Embolo, tiré en force à la 74e minute. L’international suisse aurait dû en bénéficier d’un second en fin de match, mais l’arbitre est étrangement revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo, et sous la pression des spectateurs. Sans conséquence pour cette fois.

La folie à la Beaujoire

« Ça a été un match difficile avec ce public très chaud. Mais on voulait montrer notre maturité, être présents et on l’a bien fait, a résumé le buteur après la rencontre. On n’a pas été très justes en attaque dans les derniers gestes mais on prend trois points à l’extérieur et c’est une bonne soirée pour Monaco..»

De son côté, le FC Nantes retrouvait l’Europe après 20 ans et a vécu une soirée vraiment spéciale face à l’Olympiakos. Si Samuel Moutoussamy a involontairement égalisé pour les Grecs (50e) après l’ouverture du score de Mostafa Mohamed (32e), Evann Guessand (90+4) s’est chargé dans les dernières secondes de faire chavirer le stade, dont les travées ont tremblé.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Sur le coup, même l’entraîneur Antoine Kombouaré s’est lâché, sprintant jusqu’au poteau de corner pour célébrer le but de la libération avec ses joueurs. Et tant pis pour ses genoux. « Ça fait quatre ans que je ne peux plus courir, j’ai les genoux en vrac. Mais là j’ai pas pu me contrôler et ça m’a fait beaucoup de bien de lâcher comme ça mes émotions, a raconté le coach kanak en rigolant au coup de sifflet final. L’ambiance est montée d’un cran. Le stade était de toutes les couleurs ! Il y avait une ambiance électrique, ça a permis aux joueurs de se transcender. On a tout fait pour accrocher cette victoire et je pense qu’elle est entièrement méritée. »

Juste avant ça, le voisin rennais avait rempli son contrat en battant l’AEK Larnaca à Chypre. Tout n’a pas été simple pour les Bretons, qui s’en sont remis à un but aussi somptueux qu’improbable du jeune défenseur Lorenz Assignon à la dernière seconde, une aile de pigeon, de volée, qui a fini sous la barre et laissé le public chypriote sans voix. Il y a des soirs, comme ça…