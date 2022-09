Les NFT continuent d’investir le monde du sport. Alors que de plus en plus de clubs et de ligues se lancent dans l’aventure, le groupe L’Equipe a annoncé ce jeudi que les lauréats du Ballon d’or recevront cette année un « double numérique » de leur trophée sous forme de NFT. Ce trophée virtuel sera « unique par ses métadonnées et ancré de manière durable sur la blockchain », la technologie derrière les NFT, ces jetons qui associent à un objet numérique un certificat d’authenticité infalsifiable garantissant à son seul détenteur la propriété officielle.

Il s’agit d’une première pour une remise de prix de ce genre, tous secteurs confondus, selon le groupe de médias français, organisateur de l’événement. Le 66e Ballon d’or sera décerné - à Karim Benzema - le 17 octobre prochain au théâtre du Châtelet à Paris, lors d’une cérémonie diffusée dans près de 200 pays.

Faire connaître le Ballon d’or auprès « d’une autre cible »

En plus des Ballon d’or masculin et Ballon d’or féminin, qui récompensent le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la planète, trois autres prix seront remis : Trophée Kopa (meilleur espoir), Trophée Yachine (meilleur gardien), Trophée Müller (meilleur buteur).

« La force du sport dans le milieu des NFT, c’est qu’on peut proposer un actif numérique auquel on vient adjoindre des "utilités" qui ont une existence dans la vie réelle pour leur donner encore plus de valeur et de désirabilité », a expliqué à l’AFP Emilie Montané, directrice de la stratégie et du développement du groupe L’Equipe. Au-delà des fans de football à travers le monde, la dirigeante espère faire faire connaître la « marque » Ballon d’or auprès « d’une autre cible » et faire vivre l’événement « toute l’année ».