Après l’annonce de l’opération de Paul Pogba et de son possible forfait pour le Mondial au Qatar, c’est une autre mauvaise nouvelle pour l’équipe de France. Sorti dès la 30e minute du match face au Celtic Glasgow mardi en C1, Karim Benzema souffre d’une blessure à la cuisse droite et pourrait manquer le prochain rassemblement en équipe de France prévu le 19 septembre. Les Bleus doivent affronter l’Autriche le 22 et le Danemark le 25 septembre dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

« Après les examens réalisés sur notre joueur Karim Benzema (…), une lésion au muscle semi-tendineux ainsi qu’une surcharge musculaire, tous deux au quadriceps de la jambe droite, ont été diagnostiquées », a indiqué le Real Madrid dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, sans préciser la durée de l’absence de l’attaquant.

Retour prévu début octobre

Selon la presse espagnole, Benzema devrait être absent deux ou trois semaines. Le quotidien sportif As estime que KB9 pourrait être apte à disputer le derby de la capitale contre l’Atlético Madrid le 18 septembre en Liga. Mais l’autre grand quotidien sportif espagnol Marca estime de son côté que le Français manquera le match contre Majorque en Liga, la réception de Leipzig en C1, ainsi que le derby madrilène et la fenêtre internationale avec la France. Marca précise que son objectif est de revenir le 2 octobre contre Osasuna en championnat.