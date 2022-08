La lutte pour le titre de meilleur buteur de la Liga s’annonce intense, cette saison. Dimanche après-midi, Robert Lewandowski s’est offert son deuxième doublé (déjà) en trois matchs avec le Barça, face à Valladolid. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres du Camp Nou, Karim Benzema a apporté une jolie réponse en inscrivant deux buts à son tour. Un doublé claqué en toute fin de match qui vaut cher, puisqu’il a permis au Real Madrid d’arracher la victoire sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🔥 Longtemps accroché chez l'Espanyol, le Real s'en est rendu à son sauveur : Benzema, auteur d'un doublé en toute fin de match !

🟥 Les locaux ont fini avec un joueur de champ en gardien après l'expulsion de Benjamin Lecomte.



Malgré l’ouverture du score de Vinicius sur une très belle ouverture d’Aurélien Tchouaméni dès la 12e minute, les Merengues ont en effet balbutié leur football, et ont fini par être rejoints juste avant la mi-temps, sur une belle reprise de Joselu qui a réussi à battre Thibaut Courtois en deux temps (43e).

Un défenseur dans le but de l’Espanyol

Mais KB9, sacré jeudi meilleur joueur de la saison par l’UEFA à Istanbul, est sorti de sa cachette à la 88e pour tendre le plat du pied droit au deuxième poteau à la retombée d’un centre signé Rodrygo, et arracher les trois points. Et au bout du temps additionnel (90e+10), l’ancien Lyonnais a même transformé un coup franc direct. Ses 2e et 3e buts de la saison.

A noter dans ce match, l’expulsion dans les dernières minutes du gardien français de l’Espanyol, Benjamin Lecomte, pour une faute sur Dani Ceballos en dehors de la surface. Tous les changements ayant déjà été effectués, c’est le défenseur central Leandro Cabrera qui a enfilé les gants pour finir la rencontre dans les cages - et qui a encaissé le coup franc de Benzema.