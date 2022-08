La guerre est déclarée au sein de la famille Pogba. Après la diffusion samedi d’une vidéo dans laquelle Mathias, le frère aîné, promettait de «grandes révélations» sur Paul, on apprenait dimanche qu’une enquête pour « tentatives d’extorsion en bande organisée » était ouverte depuis le début du mois d’août à la suite d’une plainte déposée par le champion du monde 2018, auxquelles Mathias aurait participé.

Ce dernier a répliqué dans la soirée, lançant de nouvelles accusations contre son cadet. « Ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c’est pas bien ! »

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.👇🏿https://t.co/rwnmaLtiHs — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022



Accusé d’avoir voulu, avec des amis d’enfance, extorqué 13 millions d’euros au milieu de terrain de la Juventus, Mathias se défend ainsi : « Il est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. »

Selon France Info, les liens entre les deux frères auraient commencé à se fissurer en mars dernier, lors d’un rassemblement de l'équipe de France. Paul Pogba aurait été attiré par des amis dans un appartement à Paris, où toute l’affaire aurait commencé.