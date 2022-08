Mercato EN DIRECT: Nice s'offre Sofiane Diop... ManU craque pour Antony... Les transferts du jour en live

10h35 : Nouveau craquage en vue pour Manchester United

On est plus à une dépense folle près à ManU. Après avoir mis 80 patates sur un milieu de terrain certes solide mais moyennement créatif et vieillissant (Casemiro), les Mancuniens sont proches de faire signer l'ailier brésilien de l'Ajax Antony pour la modique somme de 100 millions d'euros, selon la BBC et Sky Sports. C'est le second joueur de l'Ajax à rejoindre Ten Hag en Angleterre, après le défenseur Lisandro Martinez (recruté pour 60M).