Son pronostic vital « est engagé ». Un « supporter parisien » présent dans les rangs allemands a grièvement été blessé avant la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne, lors de la première journée de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi. Il a fait une chute de 5 mètres depuis les tribunes de l’Allianz Arena et souffre « d’un traumatisme crânien et thoracique et son pronostic vital est engagé », a indiqué à l’AFP Benoît Huber, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. L’homme était « très alcoolisé ».

« C’est un Français, un supporteur parisien qui était dans les rangs allemands », a annoncé Benoït Hubert, joint par téléphone, rappelant que les supporters de la tribune Auteuil au Parc des Princes à Paris « ont des liens avec les ultras de Cologne ». Une banderole des « Supras Auteuil » du PSG a ainsi été sortie au sein de la tribune attribuée aux Allemands, a constaté un journaliste de l’AFP.

Fumigènes, bouteilles et coups de poing

Dans l’après-midi, des supporters allemands ont laissé des bouteilles et canettes vides sur la place Masséna, en centre-ville de Nice, et avaient tagué la boutique officielle du club niçois et vandalisé le logo des Aiglons. Avant la rencontre, une centaine de supporteurs allemands et niçois se sont jeté des fumigènes et des bouteilles et ont échangé des coups de poing devant le stade. L’intervention des CRS a été nécessaire pour séparer les deux camps et un Allemand a été pris en charge par les pompiers.

Les tensions se sont poursuivies à l’intérieur de l’Allianz Riviera où des supporteurs de Cologne ont voulu rejoindre les tribunes des Niçois pour continuer de se battre, c’est là que le supporter parisien a chuté. Au total, 18 personnes ont été blessées, dont un supporter légèrement touché par une arme blanche, et trois hospitalisés, selon un décompte de la préfecture vers 20 heures.