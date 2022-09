Ils sont venus en nombre d’Allemagne pour soutenir leur club lors du match de la Ligue Europa Conférence contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera à 18h45. Et qu’importe le résultat, les supporteurs de Cologne auront marqué la ville. À quelques minutes du coup d’envoi, une centaine de supporteurs allemands et niçois se sont jeté des fumigènes et des bouteilles et ont échangé des coups de poing devant le stade. L’intervention des CRS a été nécessaire pour séparer les deux camps et un Allemand a été pris en charge par les pompiers.

Les tensions se sont poursuivies à l’intérieur de l’Allianz Riviera où des supporteurs de Cologne ont voulu rejoindre les tribunes des Niçois pour continuer de se battre, entraînant la chute de cinq mètres d’un supporteur allemand, actuellement pris en charge par les secours étant en « urgence absolue », selon la préfecture.

Suite à ces violences, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 18h45, a été reporté et est désormais prévu pour 19h40.

Des comportements « inciviques » et « scandaleux »

Plus tôt dans l’après-midi, les supporteurs allemands avaient laissé des bouteilles et canettes vides sur la place Masséna, en centre-ville, et avaient tagué la boutique officielle du club niçois et vandalisé le logo des Aiglons, comme l’avait repéré Nice-Matin via une vidéo sur les réseaux sociaux.





Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de @fckoeln et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne. — Christian Estrosi (@cestrosi) September 8, 2022



Le maire de Nice, Christian Estrosi, avait alors réagi et critiqué les « comportements inciviques et scandaleux ». Il a assuré adresser les factures au club de Cologne.