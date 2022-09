Le soleil 300 jours par an, la mer, les montagnes et l’aéroport quasiment en centre-ville. Autant de raisons qui font des Alpes-Maritimes et plus précisément, de Nice, un territoire attractif « depuis toujours » selon Cyril Messika, président de l’Observatoire immobilier d’habitat Côte d’Azur. Pourtant, « même avec un semestre exceptionnel pour le secteur, le constat est inquiétant », souffle-t-il en conférence de presse ce mardi, évoquant les conséquences de la hausse du prix de l’énergie et les exigences de la loi Climat.

« Il y a une raréfaction des produits donc, une hausse du prix d’achat, poursuit-il. Et cette augmentation ne profite à personne. A commencer par les actifs à qui ils ne restent plus que 30 % de leur salaire et qui refusent de finalement venir travailler sur la Côte d’Azur. Cette situation va avoir aussi des conséquences sur nos entreprises. Le soleil ne fait pas tout. »

La problématique de la loi Climat

Le faible stock du neuf, qui est passé de 18 à 6 mois, profite alors à l’existant. Dans les faits, les résultats « sont bons » pour le marché. En un an, les transactions ont progressé de 15 %, les prix au m2 également (+10 %) au point d’atteindre ce que valait le neuf il y a seulement quelque temps (4.710 € le m2). Mais ce marché va « rapidement faire face à la problématique de la loi Climat », alerte William Siksik, président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM).

A partir du 1er janvier 2023, les logements de la classe G du diagnostic de performance énergétique (DPE) qui consomment plus de 450 kWh seront considérés comme « énergétiquement indécents » et seront interdits de location. Pour William Siksik, nombre de bailleurs seront obligés de réfléchir à garder leur bien ou non, ne possédant pas les ressources nécessaires pour effectuer les travaux dus à la hausse du prix des matières premières.

Une situation dont est déjà témoin Lionel Dolciani, de la Fédération du BTP 06. « Aujourd’hui, l’acier a augmenté de 100 %, le PVC de 16 %, l’aluminium de 30 %. On est face à quelque chose qui n’a jamais existé avec une évolution qui est absolument imprévisible. Les délais pour changer une porte ou une fenêtre sont actuellement de 24 semaines. Il ne faut pas être pressé et ce calendrier de transition énergétique n’est pas tenable… » Ainsi, la loi Climat pousserait des acheteurs à se tourner davantage vers des logements neufs pour éviter ces exigences de rénovation.

« Le logement est un enjeu sociétal »

C’est alors le serpent qui se mord la queue. Marc Raspor, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la Côte d’Azur, pousse « un cri d’alarme ». « Les demandes de construction ne cessent d’augmenter dans la région mais on ne peut pas construire. A chaque dépôt de permis de construire, une pétition est lancée de la part des riverains qui font pression sur les collectivités. On demande alors un vrai soutien de leur part. On est prêt à leur verser une part de la TVA. Le logement est un enjeu sociétal. »

Le président de la FNAIM appuie : « On est face à des humains derrière ces murs. S’ils ne peuvent plus louer, on fait quoi ? On les met où ? » Autant d’incertitudes auxquelles s’ajoutent encore d’autres interrogations : « Pourquoi les locations saisonnières sont exemptées de ces exigences, comment le marché va-t-il alors évoluer après le 1er janvier 2023 à Nice, où les Airbnb sont déjà très voire trop présents ? », questionne-t-il.