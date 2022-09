On a vu tellement d’immondices en tribunes ces derniers temps qu’on en avait presque oublié que le football pouvait offrir son lot de gestes altruistes comme on les aime. En marge du match de Ligue des champions entre Copenhague et le FC Séville, les supporteurs andalous présents dans le parcage visiteur (3.000 km séparent les deux villes) se sont vus offrir des bières par les Danois en guise de remerciement. On remarquera que les Espagnols ont plutôt bien accueilli la chose.





Salud @SevillaFC 🍻



Thanks for traveling to Copenhagen ⚪️🔵#fcklive #ucl #copenhagen #fcksfc pic.twitter.com/HUhtWxMkGm — F.C. København (@FCKobenhavn) September 14, 2022



« Merci d’avoir fait le déplacement à Copenhague », a de son côté écrit le club sur son compte Twitter. Sur le terrain, les deux équipes ont offert moins de spectacle, avec un 0-0 à la clé. Bons amis jusqu’au bout.