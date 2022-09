Didier Deschamps l’assure, il n’est « jamais inquiet ». Il y a forcément une part de bluff là-dedans, mais on est quand même content d’entendre le sélectionneur de l’équipe de France le dire, parce qu’il y a en ce moment de quoi s’arracher quelques cheveux au sujet des Bleus. A deux mois de la Coupe du monde, les mauvaises nouvelles s’amoncellent, entre joueurs blessés et affaires extra-sportives. « Le climat est assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne », a-t-il ainsi résumé ce jeudi lors de l’annonce de sa liste pour les rencontres face à l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25), la dernière avant le grand saut au Qatar.

Le cas Pogba

Tout au long de cette conférence de presse, il a tenté de déminer le terrain, affichant un visage aussi souriant et détendu que possible. Côté terrain, obligé de se passer de Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Coman et Benzema, tous blessés, il en a profité pour intégrer trois petits nouveaux, un dans chaque ligne – Badiashile derrière, Fofana au milieu et Kolo Muani en attaque. Giroud fait également son retour, comme à chaque fois que KB9 n’est pas disponible. « On est dans la configuration la plus courte sur ce rassemblement [d’une durée d’à peine une semaine], mais il y a toujours des enseignements à tirer », a fait remarquer DD.

Forcément, concernant les absents, il a passé un peu plus de temps à parler de Paul Pogba que des autres, le Turinois ayant malgré lui une actu chargée. Opéré du genou, le milieu de terrain n’est pas du tout certain d’être apte en novembre. « J’échange avec Paul, il va tout faire pour revenir au plus vite, mais sans prendre de risque non plus. Aujourd’hui, personne, pas même lui, ne peut rien affirmer », a observé le sélectionneur, qui s’est voulu très clair sur un point :

Je ne suis jamais parti avec un joueur qui pouvait ne pas être apte au premier match. Paul n’est pas un GO, il n’est pas là pour amuser la galerie. Il ne viendra pas s’il n’est pas apte. Lui-même ne veut pas ça, et même s’il le voulait je dirais non. »

Même disputer un bout de match avec la Juve avant de partir ne serait pas forcément suffisant. De notre fenêtre, on ne voit pas bien comment l’ancien de MU pourrait faire plus, mais on ne demande qu’à être surpris.

Quant à la rocambolesque affaire familiale dans laquelle le joueur est plongé, Deschamps n’en a pas fait des caisses. A-t-il peur d’un impact négatif sur son groupe, avec l’apparition du nom de Kylian Mbappé au milieu de l’histoire ? « Je suis de nature tranquille, sereine, a-t-il répondu. Ne me demandez pas d’intervenir dans ces histoires. La justice fait son travail. Paul est quelqu’un de solide, qui a du caractère. Il est concentré sur le fait de revenir sur le terrain. »









Deschamps a tout du même dû se contenir un peu au moment de répondre à une question sur la récente enquête de So Foot, décrivant une ambiance toxique au sein de la FFF et portant des accusations de harcèlement sexuel contre le président Noël Le Graët. Pas toujours très clair quand il est parti sur le terrain « des interprétations entre ce qu’il y a, ce qu’il n’y a pas », du « tri à faire », il l’a été beaucoup plus pour soutenir NLG.

Une préparation ? Quelle préparation ?

« Vous connaissez ma relation avec le président, je lui ai encore parlé hier [mercredi]. Si je me réfère à la partie sportive, il y a tellement de fausses informations, de mensonges, qui avec le temps et la répétition deviennent des absurdités… Je peux vous dire que le président va bien et qu’il est en pleine forme », a dit DD. On apprendra seulement quelques minutes après la conférence de presse que la FFF a décidé de porter plainte contre le magazine pour diffamation.

Quoi qu’il en soit, « rien n’agace » le sélectionneur. « La force en interne elle est là, tout est sous contrôle, a-t-il asséné. Je ne sais pas ce qui peut encore arriver, il y a toujours des impondérables. J’en ai connu d’autres, aussi. Avec mon staff, on est concentrés sur le terrain. » Heureux de pouvoir ensuite « reparler football », il a bien fait comprendre ce qu’il pensait du calendrier des semaines à venir, et de la difficulté à aborder le Mondial dans de bonnes conditions. « Non, la préparation n’est pas courte, il n’y en a pas », a-t-il répété à deux reprises. Comme d’habitude, il s’adaptera.