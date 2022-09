Mathias Pogba, le frère aîné du footballeur Paul Pogba, et trois autres personnes ont été placés en garde à vue dans l’enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin, a-t-on appris mercredi de sources judiciaire et proche du dossier. Mathias Pogba s’est présenté de lui-même « en début d’après-midi (mercredi) au service d’enquête et a été placé en garde à vue », a précisé la source proche. Sur les quatre suspects entendus, l’un a été placé en garde à vue mardi et trois mercredi, a indiqué la source judiciaire, confirmant une information du Monde.





Le parquet de Paris avait ouvert au mois d’août une information judiciaire sur les extorsions dénoncées par le milieu de terrain de l’équipe de France et de la Juventus Turin. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris sur cette rocambolesque affaire, lancée à la suite d’une plainte déposée par Paul Pogba le 16 juillet auprès du parquet de Turin. Les investigations ont été confiées à deux magistrats instructeurs, a annoncé vendredi la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

L’affaire avait été révélée au grand jour après la publication le 27 août d’une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, frère aîné du joueur et lui-même footballeur, qui promettait des « révélations » sur Paul. Ce dernier, sa conseillère Rafaela Pimenta et sa mère, Yeo Moriba, également la mère de Mathias, avaient évoqué dans un communiqué « des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée » contre Paul Pogba.